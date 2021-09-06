Минздрав инициирует переход Украины в "желтую" зону по Covid-19 c 13 сентября

Министерство здравоохранения инициировало объявление всей территории Украины "желтой" зоной эпидемической опасности по Covid-19 cо следующего понедельника, 13 сентября. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Сегодня у нас прошло несколько правительственных встреч и совещаний, которые четко показывают: Украина сегодня превысила индикаторы, которые могут перевести страну из "зеленого" уровня эпидемической опасности в "желтый". Мы от Минздрава подали соответствующее ходатайство в Кабмин", — отметил он.

По словам чиновника, этот вопрос будет рассмотрен на заседании Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которое пройдет на текущей неделе.

"Скорее всего, со следующего понедельника Украина перейдет в "желтый" уровень эпидемической опасности. Будут установлены дополнительные ограничения, предусмотренные для "желтого" уровня, которые касаются в первую очередь массовых мероприятий", — уточнил Ляшко.

Он также призвал население активнее вакцинироваться в оставшуюся до этого неделю, заверив при этом, что система здравоохранения сейчас справляется с количеством больных коронавирусной инфекцией.

По словам министра, сейчас занято лишь 11% больничных коек с кислородным обеспечением, однако 65% поступающих больных — это именно те, кто требует кислородной терапии.

Ляшко также пояснил, что при повышении показателей заболеваемости в тех или иных регионах может устанавливаться уже различный уровень эпидемической опасности.

"Адаптивный карантин предусматривает, что мы из "зеленого" уровня выходим сразу в "желтый" на территории всей страны. В дальнейшем, когда применяется "желтый" уровень, происходит региональное разделение. Где-то будет "желтый", в каких-то регионах "оранжевый", в некоторых — "красный" уровень эпидемической опасности", — сказал он.

В то же время, по словам министра, сейчас для введения "красного" уровня оснований нет ни в одной из областей.

Глава Минздрава также добавил, что "желтый" уровень не несет в себе дополнительных ограничений на работу общественного транспорта, однако школы будут работать, если минимум 80% педагогов будут вакцинированы против Covid-19 (в противном случае они должны перейти в онлайн-режим).

Ляшко при этом уточнил, что при "желтом" уровне в этом числе будут учитываться и получившие лишь одну дозу прививки от коронавируса, однако при "красном" — только полностью привитые.

В свою очередь в опубликованном в понедельник сообщении Минздрава о режимах работы школ при разных уровнях карантина такого уточнения нет, как нет и информации об "оранжевом" уровне. Отмечается лишь, что при "красном" будет запрещено очное образование для школьников начиная с 5-го класса. Ученики младших классов и воспитанники детсадов продолжат посещать учреждения при том же условии о 80%-ной вакцинации сотрудников.