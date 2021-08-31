В Киеве запретили вход в школы не вакцинированным от Covid-19 родителям учеников

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевгорадминистрации установила в столице ряд запретов, которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивно-ресурсных центрах в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении КГГА.

Они будут введены с 1 сентября в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионально-технического и высшего образования независимо от форм собственности и в инклюзивно-ресурсных центрах.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В случае установления в городе "зеленого" уровня эпидемиологической опасности предусмотрен запрет на проведение массовых (образовательных, научных, тематических и других) мероприятий без надетых всеми участниками средств индивидуальной защиты.

Также введен запрет на индивидуальное посещение учреждений образования родителями и другими лицами, не являющимися участниками образовательного процесса, без документа о прохождении полного курса вакцинации от Covid-19 или отрицательного результата тестирования на коронавирус, проведено не более чем за 72 часа до посещения заведения. При этом даже вакцинированным родителям нельзя будет входить группами и пребывать в учреждении в массовом количестве.

В случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидопасности в Киеве будет запрещено посещение школьниками и студентами учебных заведений, где более 20% персонала не привиты, либо в случае, если в контакте с заразившимся Covid-19 находится более 50% соискателей образования и персонала.

Нельзя будет проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием учеников более чем одного класса/группы и в присутствии зрителей.

Посторонние лица вообще не смогут входить в школы и вузы, однако к родителям учащихся будут применяться те же ограничения, что и в "зеленой" зоне.

Если число учащихся превышает проектную мощность учреждения или нормативы, то образовательный процесс должен быть организован в смешанном (комбинированном) формате — как дистанционно, так и в самом учебном заведении с соблюдением противоэпидемических требований.

В случае установления "красного" уровня эпидопасности будет запрещено посещение учреждений независимо от форм собственности всеми учащимися. Однако это не касается детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов средних школ, а также сдающих экзамены и принимающих экзамены (если более 80% последних вакцинированы).

Читайте также: Минздрав планирует проводить ревакцинацию украинцев через год

Согласно документу, необходимо будет обеспечить организацию в Киеве родительских консультаций и собраний в онлайн-режиме.

Коммунальная аварийно-спасательная служба "Киевская служба спасения" на время введения противоэпидемических мероприятий при необходимости будет оказывать помощь по проведению дезинфекции помещений.