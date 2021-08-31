В Европейском союзе вакцинировали 70% взрослого населения

В Европейском союзе вакцинировано 70% взрослых жителей. В декабре прошлого года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что именно такой процент вакцинированных должен положить конец пандемии коронавируса.

О достижении показателей Урсула фон дер Ляйен заявила на своей официальной странице в Twitter.

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"70% взрослых в Евросоюзе полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, которые сделали возможным это великое достижение", — написала политик, добавив, что Европа "должна идти дальше", продолжить вакцинацию и помогать с прививками другим странам.

В декабре 2020-го она подчеркнула, что для победы над пандемией нужно вакцинировать 70% населения и это огромная задача. Тогда она предложила начать процесс вакцинации одновременно всем странам ЕС.

Напомним, Черногория, которая ранее свободно пускала на свою территорию граждан ряда стран без дополнительных требований, связанных с Covid-19, с 24 августа сузила перечень таких стран, оставив в нем лишь страны-соседи.

Таким образом, как свидетельствуют данные на сайте правительства страны, граждане Украины или иностранцы, пребывавшие в Украине минимум 15 дней до въезда в Черногорию, теперь должны будут предъявить на въезде один из определенных документов.

В частности, это либо документ о полной вакцинации; либо негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа; либо позитивный результат ПЦР-теста, сделанный не позже чем за 14 дней и не ранее чем за 180 дней; либо негативный результат экспресс-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 48 часов.