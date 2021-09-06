Турция ужесточает правила для невакцинированных граждан и туристов: что изменится

6 сентября для граждан Турции и туристов, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, вступают в силу ужесточенные правила карантина. Теперь для того, чтобы путешествовать или иметь возможность посетить общественные места, они должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

Этот тест должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до его предъявления, пишет Hurriyet Daily News.

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В частности, такие меры будут действовать при посещении общественных мероприятий, таких как концерты, и общественных мест, в том числе кинотеатров и театров.

Организаторы мероприятий и сотрудники таких заведений будут уполномочены проверять HES-код посетителей — персональный код, введенный Министерством здравоохранения Турции для отслеживания перемещения людей, которые могли контактировать с зараженными коронавирусом. Из этой системы они смогут узнать, является ли человек вакцинированным, выздоровевшим от COVID-19 или есть ли у него отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, сделанного в течение последних 48 часов.

Аналогичные требования будут действовать и во время междугородних поездок на любом из видов общественного транспорта, поездах и самолетах. Для невакцинированных людей негативный результат ПЦР не будет нужен только при использовании персонального транспорта.

Более того, поскольку с 6 сентября в Турции начинается новый учебный год, ПЦР-тесты должны будут сдавать невакцинированные учителя, преподаватели и студенты университетов.

Такие меры станут обязательными в рамках усилий правительства Турции по сдерживанию распространения COVID-19. Так, несмотря на быстрые темпы вакцинации, с июля ежедневное количество случаев заболевания превышает отметку в 20 тысяч человек, а число умерших в результате коронавирусной инфекции растет.

По словам заведующего кафедрой инфекционных заболеваний Университета Анкары Исмаила Балыка, среди всех пациентов, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции в отделениях интенсивной терапии, наибольшую группу составляют невакцинированные. Вторую по численности группу составляют те, кто получил только одну дозу вакцины, а третью — те люди, которые прошли полную вакцинацию, но еще не имеют полного иммунитета. Четвертую — те, у кого с момента полной вакцинации от COVID-19 прошло более трех месяцев.

Напомним, что в Украине также растет число заболевших COVID-19. По словам главного санитарного врача страны Игоря Кузина, избежать очередного локдауна не удастся, но пока "красный" уровень эпидемиологической опасности ожидается в Украине не раньше ноября.