Минздрав планирует ввести в Украине еще два COVID-сертификата

Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине "зеленый" и "желтый" сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он отметил, что оба сертификата будут использоваться внутри страны.

При этом "зеленый" сертификат будет выдаваться после двух доз вакцины от коронавируса, а "желтый" — после первой дозы.

По словам Кузина, главная разница между COVID-сертификатами — срок их действия. При наличии и "зеленого", и "желтого" COVID-сертификатов будут предоставляться привилегии во время ужесточения карантина.

"Срок действия "желтого" сертификата — время между прививками. Но человек может пользоваться теми же услугами", — заявил Кузин.

Напомним, что первые внутриукраинские цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса начали получать в начале июля те, кто предварительно записался на бета-тестирование этой услуги.

В начале августа цифровые COVID-сертификаты, разработанные для украинского сервиса госуслуг "Дія", успешно прошли техническую оценку со стороны Европейского союза.

Взаимное признание сертификатов о вакцинации до этого действовало у Украины лишь с Венгрией: соответствующее соглашение было подписано еще в июне. Благодаря этому многие жители Закарпатской области смогли вакцинироваться в Венгрии или на границе с ней.

При этом с 7 августа эта страна открыла наземную границу для всех граждан Украины, даже не привитых от COVID-19.

В свою очередь другие страны Европы в различное время разрешили въезд украинцам при предъявлении документа о вакцинации или негативных ПЦР-тестов, однако эта политика не была централизована на уровне всего союза.