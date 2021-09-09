COVID-19: за сутки в Украине выявили более 3,6 тысяч зараженных, 61 человек умер

По состоянию на утро 9 сентября в Украине зафиксировано 3 тысячи 663 новых случая заболевания коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 342 ребенка и 63 медработника.

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Также за минувшие сутки госпитализирован с коронавирусом 981 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 546 пациентов и зарегистрирован 61 летальный случай.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (379), а также Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

Кроме этого, в течение суток протестировано методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 27 тысяч 895 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 9 тысяч 397 пациентов и экспресс-тестами — 25 тысяч 438 человек.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 млн 306 тысяч 939 человек, выздоровели от COVID-19 2 млн 217 тысяч 563 украинцев и 54 тысячи 175 умерли. За это время проведено 12 млн 188 тысяч 70 ПЦР-тестов.

Напомним, по состоянию на утро 8 сентября в Украине зафиксировано 2 тысячи 772 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине инновационные лекарства от COVID-19 на общую сумму 20 млн долларов.