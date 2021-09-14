В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 3 тысяч 332 человек, 97 украинцев умерли

По состоянию на 14 сентября, в Украине зарегистрировано 3 тысячи 332 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 364 ребенка и 58 медицинских работников.

Также за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 718 человек, выздоровели от этой болезни 1 тысяча 404 пациента и 97 больных скончались.

За сутки протестировано: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 29 тысяч 281 человек, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 8 тысяч 413 украинцев, экспресс-тестами — 25 тысяч 31 пациент.

За все время пандемии в Украине COVID-19 выявили у 2 млн 321 тысячи 156 человек, выздоровели от коронавируса 2 млн 223 тысячи 272 пациента и умерли 54 тысячи 457 украинцев. В течение этого периода проведено 12 млн 309 тысяч 29 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (412), а также в Харьковской (260), Львовской (241), Одесской (232) и Луганской (214) областях.

Напомним, по состоянию на 13 сентября в Украине зафиксировано 1 тысяча 205 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

За день до этого было выявлено 2 тысячи 196 новых подтвержденных случаев коронавируса.