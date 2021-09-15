Общество 20 минут назад

Сертификаты о полной вакцинации от коронавируса будут действовать год, — Кабмин

Свидетельство о выздоровлении будет действовать 180 суток со дня выздоровления

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сертификаты о полном курсе вакцинации (так называемые "зеленые сертификаты") будут действовать 365 дней, а не 180, как ранее. Об этом говорится в постановлении Кабмина №954, которое вносит изменения в предыдущие постановления. 

Так, согласно редакции постановления Кабмина от 13 сентября 2021 года №954, определены следующие клинические критерии формирования и использования сертификата, негативного теста или выздоровления:

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сертификат о вакцинации желтого цвета (одна доза вакцины, можно получить сразу) действует 120 дней;

сертификат о вакцинации зеленого цвета (все дозы вакцины по протоколу) действует 365 дней со дня введения последней дозы;

тест на COVID методом ПЦР действует 72 часа начиная от времени забора материалов для анализа;

выздоровление от COVID, подтвержденное позитивным (то есть негативным) ПЦР-тестом действует 180 суток от даты забора материалов, которые дали позитивный результат. 

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Напомним, ранее Кабмин принял изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. По информации Минздрава, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" — о полном курсе.

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