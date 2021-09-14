Семейные врачи обеспечены ПЦР-тестами до конца 2021 года — Кузин

На сегодняшний день в украинских медучреждениях около 2 млн тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР), что поможет обеспечить проведение ПЦР-тестов в течение четырех месяцев.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил главный санитарный врач Украины Сергей Кузин.

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"Сейчас есть запас на уровне 2 млн ПЦР-тестов, которые можно использовать каждый день. Их хватит, чтобы система работала на пиковых уровнях в течение четырех месяцев. Завершается дополнительная закупка 2,8 млн быстрых тестов, которые добавятся на уровне областей. В ближайшие недели развезут еще 4 млн ПЦР-тестов", — рассказал Кузин.

Санврач пояснил, что распределением этих тестов на уровне областей занимаются департаменты здравоохранения.

При этом, как отметил Кузин, нередко наблюдаются "провисание" или непропорциональное распределение между медучреждениями.

По его словам, Минздрав вместе с областями работает над тем, чтобы количество ПЦР-тестов или быстрых тестов на антиген было увеличено на 25-30%, а также максимально широко введены программы по тестированию на уровне областей.

"За последнюю неделю у нас выросло количество ПЦР почти на 13-14% благодаря такой работе. Антиген-тесты, которые в основном сейчас используют на уровне семейной медицины, выросли на 17%", — отметил Кузин.

Он добавил, что если у врача нет быстрого теста на антиген, он может забрать материал у пациента на ПЦР и направить его в ближайший центр контроля и профилактики болезней.

"Такой тест сделают там в течение суток без очереди. Он будет бесплатный, и врачу первички вернется результат", — резюмировал Кузин.

Напомним, недавно в Волынской области правоохранители ликвидировали масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, которые продавались по 1,6 тысячи грн.

В июне же СБУ разоблачила черкасскую юристку, подделывавшую справки с отрицательным результатом теста на COVID-19.