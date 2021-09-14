Общество 1 час назад

Семейные врачи обеспечены ПЦР-тестами до конца 2021 года — Кузин

Минздрав работает над тем, чтобы количество ПЦР-тестов или быстрых тестов на антиген было увеличено на 25-30%

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

На сегодняшний день в украинских медучреждениях около 2 млн тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР), что поможет обеспечить проведение ПЦР-тестов в течение четырех месяцев.

Об этом в интервью LIGA.net сообщил главный санитарный врач Украины Сергей Кузин.

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"Сейчас есть запас на уровне 2 млн ПЦР-тестов, которые можно использовать каждый день. Их хватит, чтобы система работала на пиковых уровнях в течение четырех месяцев. Завершается дополнительная закупка 2,8 млн быстрых тестов, которые добавятся на уровне областей. В ближайшие недели развезут еще 4 млн ПЦР-тестов", — рассказал Кузин.

Санврач пояснил, что распределением этих тестов на уровне областей занимаются департаменты здравоохранения.

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При этом, как отметил Кузин, нередко наблюдаются "провисание" или непропорциональное распределение между медучреждениями.

По его словам, Минздрав вместе с областями работает над тем, чтобы количество ПЦР-тестов или быстрых тестов на антиген было увеличено на 25-30%, а также максимально широко введены программы по тестированию на уровне областей.

"За последнюю неделю у нас выросло количество ПЦР почти на 13-14% благодаря такой работе. Антиген-тесты, которые в основном сейчас используют на уровне семейной медицины, выросли на 17%", — отметил Кузин.

Он добавил, что если у врача нет быстрого теста на антиген, он может забрать материал у пациента на ПЦР и направить его в ближайший центр контроля и профилактики болезней.

"Такой тест сделают там в течение суток без очереди. Он будет бесплатный, и врачу первички вернется результат", — резюмировал Кузин.

Напомним, недавно в Волынской области правоохранители ликвидировали масштабную схему по изготовлению международных сертификатов о вакцинации от COVID-19, которые продавались по 1,6 тысячи грн.

В июне же СБУ разоблачила черкасскую юристку, подделывавшую справки с отрицательным результатом теста на COVID-19.

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