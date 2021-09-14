Кабмин ввел "цветовую дифференциацию" COVID-сертификатов

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. Постановление вступает в силу через семь дней с момента опубликования.

Как заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, предложенные изменения — это возможность сдерживать эпидемическую ситуацию и сохранять экономическую активность в Украине.

"Мы говорим о том, что сегодня есть возможность вакцинироваться и быть защищенным у каждого, имеющейся вакцины для этого достаточно. Дополнительно у нас четко определено еженедельное количество поставок вакцин до конца этого года. Мы позволили даже выбирать, какой вакциной прививаться, чего нет в большинстве стран", — отметил Ляшко.

По информации Минздрава, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а "зеленый" — о полном курсе.

Теперь в случае введения "желтого" уровня эпидемической опасности будут упрощены требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

В то же время ограничения "желтого" уровня эпидбезопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения "красного" уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

При наличии у лица, которое пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

В Минздраве напоминают, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует ввести в Украине "зеленый" и "желтый" сертификаты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, что первые внутриукраинские цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса начали получать в начале июля те, кто предварительно записался на бета-тестирование этой услуги.

В начале августа цифровые COVID-сертификаты, разработанные для украинского сервиса госуслуг "Дія", успешно прошли техническую оценку со стороны Европейского Союза.