Транспорт 1 час назад

В "Борисполе" закрывают центр массовой вакцинации от COVID-19

Ближайший к аэропорту пункт массовой вакцинации находится в городе Борисполь

Фото: Facebook/Международный аэропорт "Борисполь" Фото: Facebook/Международный аэропорт "Борисполь"
Фото: Facebook/Международный аэропорт "Борисполь"

С 18 сентября в аэропорту "Борисполь" прекращается работа пункта вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба воздушной гавани

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Как говорится в сообщении, ближайший к аэропорту пункт массовой вакцинации находится в городе Борисполь на улице Киевский шлях, 71 (помещение бывшего кинотеатра "Европа").

"За период работы с 9 августа по 16 сентября текущего года в аэропорту сделали прививки 2 тысячи 173 человека", — заявили в аэропорту.

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Напомним, пункт массовой вакцинации от коронавирусной инфекции для граждан Украины, а также лиц, имеющих вид на жительство в Украине, удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите открылся 9 августа текущего года.

Пункт был открыт согласно решению Министерства здравоохранения. Вакцинацию проводила бригада Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи.

В "Борисполе" кололи вакцину CoronoVac от китайской компании Sinovac и препарат Comirnaty от американской Pfizer. 

Ранее в связи с началом в Украине пятого этапа вакцинации против коронавируса в Украине отменили предварительную запись на прививку через сервис госуслуг "Дия".

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