В Италии начали предлагать третью дозу вакцины от коронавируса уязвимым группам населения

В Италии местные власти начали предлагать третью усиливающую дозу вакцины от коронавируса людям, которые потенциально могут тяжелее переносить COVID-19. Об этом передает издание Ansa.

С 20 сентября 2021 года люди, имеющие проблемы с иммунной системой, пациенты с онкологическими заболеваниями и пережившие трансплантацию могут рассчитывать на третью дозу. В целом это около 3 млн человек.

Отмечается, что в провинции Риети первых пациентов начали вакцинировать усиливающей дозой еще на прошлой неделе.

Всего по стране завершили вакцинацию от коронавируса более 74% взрослого населения, при этом почти 83% привиты по крайней мере первой дозой.

Отметим, в Италии достаточно стабильная ситуация с распространением вируса — заболеваемость в стране даже понемногу падает.

Напомним, ранее Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) поддержало бустерную вакцинацию против коронавируса препаратом Pfizer.

В частности, третью дозу прививки рекомендуют для людей старше 65 лет и тем, кто находится в группе высокого риска.

При этом известно, что президент США Джозеф Байден хочет начать введение бустерных доз большинству людей, привив их вакциной Pfizer уже к концу сентября.

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