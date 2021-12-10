Украинский рынок M&A в 2021 году вырос в полтора раза и достиг $1,5 млрд. Иностранцы вкладывают в украинское IT, финсектор скупает банковскую розницу

В Украине начали подводить итоги года по слияниям-поглощениям (M&A). Украинский рынок M&A в 2021 году вырос в полтора раза, даже несмотря на уменьшение количества сделок. Больше всего покупок ожидаемо состоялось в IT-секторе. Об этом рассказали аналитики Concorde Capital и юристы Avellum. Рассказываем, за счет чего состоялся такой рост.

Глобально, согласно данным WSJ, рынок M&A (слияний и поглощений) в 2021 году вырос на 63% и составил $5,099 млрд.

Первое место по объему — $2,394 млрд — у США, они показали прирост в 90%.

На первом месте по росту с колоссальными +344% Австралазия, хотя сам рынок относительно невелик — $213,1 млрд.

В Европе с ее вторым местом по объему — $1,116 млрд — рост небольшой: 43% к прошлому году.

Незначительно, на 21%, или до $843,5 млрд, приросла Азия.

Япония с $84,6 млрд единственная показала снижение на 25% меньше, чем в 2020 году.

Если смотреть глобально, постковидная эпоха даже способствовала увеличению рынка M&A. Поскольку в 2019 году рынок ежеквартально держался на уровне миллиарда, то, просев в первых двух кварталах 2020-го, уже в третьем резко рванул вверх, и теперь среднеквартальный показатель полтора миллиарда.

Основная масса сделок сконцентрирована в пяти глобальных секторах: технологии, здравоохранение, недвижимость, финансы, телеком.

Среди гигантов — слияние Discovery и Warner Media стоимостью $96,14 млрд.

Украина выросла в полтора раза

Украинский рынок слияний и поглощений в 2021 году также показал рост на 56% — с $945 млн в 2020 году до $1,15 млрд.

При этом, несмотря на рост объема в полтора раза, количество транзакций уменьшилось на 22%.

Средняя стоимость сделки — $27,6 млн.

Среди трендов аналитики отмечают постепенное возвращение иностранных стратегических инвесторов на рынок Украины; перераспределение и консолидацию активов локальными бизнес-группами в традиционных секторах экономики; постепенную активизацию в сегменте здравоохранения и ритейла.

Больше всего транзакций — десять на общую сумму $205,6 млн — прошло в IT-секторе. Всего одна сделка, но крупная (речь идет о покупке "Метинвестом" Днепровского металлургического комбината), состоялась в горно-металлургической сфере. Больше всего, на $438 млн, потянули две сделки на рынке строительных материалов, в частности, в цементном бизнесе.

Горно-металлургический комплекс, финансы, телеком и медиа, энергетика, агропром — на них пришлось 39 транзакций на общую сумму $769,6 млн.

Международные покупатели заплатили примерно столько же — $718,4 млн, но в 15 транзакциях. В основном инвестировали в стройматериалы, IT, энергетику и финансы.

Стратегические инвесторы (41 транзакция/1,303 млрд/88%) выбирали как раз ресурсные вещи: строительные материалы и предприятия ГМК.

Впрочем, IT, находясь на третьей строчке объема, потянуло на $129,6 млн, что больше, чем удалось привлечь тому же сектору на первой строчке инвестиций от финансовых компаний — $76 млн.

Также финансовые инвесторы покупали агрокомпании и участвовали в покупках объектов здравоохранения и логистики.

В IT 94% денег принесли иностранцы

Рынок M&A в IT-секторе в 2021 году вырос в 3,5 раза по общей сумме транзакций. В превалирующем большинстве случаев — 94% — покупателем выступал международный игрок.

Наиболее интересные сделки в IT, по мнению Concorde Capital, расположились так:

$85 млн — американская полиграфическая компания VistaPrint покупает украинскую фотобазу Depositphotos;

$68 млн — покупка доли лоукодера для CRM и управления процессами Creatio финансовыми инвесторами Volition Capital и Horizon Capital;

$25 млн — сумма сделки по покупке продуктовой компанией Avenga украинского разработчика Perfectial;

$10 млн заплатила ведущая универсальная платформа для управления мероприятиями Hopin за маркетинговую платформу Attendify;

$8 млн фининвестор Dragon Capital отдал за маркетплейс Treeum;

$4 млн заплатили All Right за EnglishDom, чтобы нарастить клиентскую базу в онлайн-образовании;

$2 млн отдали Digicode за покупку Intellica ради выхода на европейский рынок;

$1 млн заплатил Playrix за девелопера мобильных игр Boolat;

$1 млн заплатил Cilvaco за провайдера облачных сервисов Polyteda Сloud.

В целом эксперты видят две причины для роста транзакций: глобальные продуктовые компании оптимизируются, выбирая Украину; растет спрос со стороны инвесторов на "дозревающие продуктовые компании". В будущем ожидается рост количества транзакций в сервисном сегменте. В частности, среди ожидаемых сделок возможная покупка Zakaz.ua сервисом Glovo за $100 млн.

Финсектор: инвесторы выбирают розницу

Финансовый сектор был менее активен. В основном покупали привлекательную розницу, то есть банки с качественной клиентской базой и сбалансированным портфелем. Второй причиной стало быстрое получение банковской лицензии.

Так, самую крупную сделку в секторе провел ПУМБ, который купил IdeaBank за $48 млн.

На втором месте слияние VUSO и АСКА, 8 и 13 крупнейших страховых компаний, оцененное в $25 млн.

Третье место заняла операция казахской Caspi.kz по покупке сервиса Portmone за $20 млн ради лицензии для работы с Visa/Mastercard.

Четвертое место — по $10 млн потратили Dragon Capital на покупку мажоритарной доли UnexBank и DCH на увеличение пакета в страховой "Оранта" до 50%.

На пятом месте снова Kaspi.kz, на этот раз с БТА Банк, который купили ради банковской лицензии за $6 млн.

Аналитики ожидают, что DCH купит 100% PINbank, "Укрпочта" за $10 млн приобретет АльпариБанк, а грузинский TBC Bank приобретет Piraeus за $15 млн ради выхода на украинский рынок. Также ждут консолидацию микрофинансовых учреждений и начала приватизации украинских госбанков, о чем ранее писало Delo.ua.

Delo.ua продолжит следить за итогами года среди инвестиционных компаний.