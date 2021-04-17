Слияния и поглощения: глобальный рынок M&A вырос на 21%

В первом квартале 2021 года мировой рынок слияний и поглощений (M&A) продолжает демонстрировать растущую активность после резкого спада, который наблюдался в течение всего прошлого года.

Согласно отчету страхового брокера Willis Towers Watson, с января по март включительно количество сделок M&A, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 21% до 206, передает "Укрстрахование".

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При этом, количество крупных соглашений также увеличилось: 58 против 44 за год до этого.

Совокупная стоимость сделок M&A выше $100 млн увеличилась почти на 14%. Это результат является вторым за десятилетний период.

Лидером по объему транзакций M&A является США с ростом объемов на 33% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

В то же время, авторы отчета призывают компании "проявлять осторожность и "не срезать углы" при заключении сделок в стремлении добиться максимального рыночного роста, так как финансовые условия все еще остаются неопределенными".

Ранее сообщалось, что по состоянию на середину сентября 2020 года, мировые объемы операций по слиянию и поглощению составили $1,97 трлн.

Источник фото: Depositphotos.