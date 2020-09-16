Глобальные объемы сделок M&A достигли почти $2 трлн — СМИ

В 2020 году мировые объемы операций по слиянию и поглощению (M&A) составили $1,97 трлн, сообщает Investory news.

Как отмечает издание, крупные сделки между IT-компаниями составляют почти пятую часть от общего объема.

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Так, по данным глобального поставщика данных и инфраструктуры фондовых рынков Refinitiv, объем сделок технологических компаний равен 17,8% от общего объема, или $351,4 млрд. Этот уровень сейчас является самым высоким со времен бума доткомов 2000 года.

Лидирующее положение IT-сектора на рынке M&A свидетельствует о значительном влиянии коронавирусного кризиса — массовый переход всех, кто оказался в изоляции, на интернет-платформы для покупок, работы, учебы, медицинских консультаций и общения. Это, вероятнее всего, будет способствовать тому, что некоторые из этих изменений могут стать постоянными.

На втором месте — финансовые компании с объемом сделок на сумму $283,8 млрд, или 14% от общего объема.

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Согласно аналитическим данным по регионам, объемы M&A с участием американских компаний в первом полугодии 2020 года упали на 69% и составили $355 млрд, что является минимумом с 2012 года.

В то же время, сделки M&A с участием европейских компаний выросли на 37% — до $420 млрд.

При этом, в Азии наблюдается более умеренная динамика: в Японии общий объем M&A вырос на 3% по сравнению с первым полугодием прошлого года, а в остальном Азиатско-Тихоокеанском регионе снизился на 8% — до $311 млрд (минимум с 2013 года).

Согласно данным Refinitiv, общий объем объявленных в 2020 году сделок сейчас составляет $1,97 трлн. Это превышает объемы сделок за тот же период после финансового кризиса 2008 года, которые составили $1,26 трлн в 2009 году и $1,6 трлн в 2010 году.

Как сообщалось ранее, в Украине в 2018 году год количество сделок слияния и поглощения выросло на 19% по сравнению с предыдущим годом и составило 80 соглашений.

При этом, общая стоимость инвестиций составила $1,8 млрд, что на 78% больше аналогичного показателя предыдущего года.

В 2019 году рынок M&A в Украине вырос до €1,2 млрд. Наибольший показатель зафиксирован в агропромышленном секторе, там доля сделок выросла до 14%.