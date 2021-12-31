АМКУ оштрафовал "Ощадбанк" на полмиллиона гривен из-за проекта "Карта киевлянина"

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал государственный "Ощадбанк" на 503 552 гривен из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба АМКУ.

Выяснилось, что банк злоупотребил своим монопольным положением при участии в проекте "Карта киевлянина".

"Ощадбанк" в рамках проекта самостоятельно устанавливал порядок и условия открытия и ведения карточных счетов, так как был единоличным банком-участником.

АМКУ провел расследование и выяснил, что с 2016 по 2021 годы "Ощадбанк" ввел условие для получения "Карты киевлянина" — подключение платной услуги СМС-информирования.

Кроме того, при регистрации карт в системе дистанционного банковского обслуживания автоматически активизировалась платная услуги СМС-информирования. У киевлян не было другого выбора, кроме как соглашаться на условия банка, ведь он был единственным банком-участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".

"За эти два нарушения на Ощадбанк наложен штраф общей суммой 503 552 гривны. Определяя сумму штрафа, АМКУ учел, что банк уже прекратил нарушение, не отрицал факт его совершения и сотрудничал с АМКУ при рассмотрении дела", — резюмировали в комитете.

Напомним, с апреля 2018 года "Карту киевлянина" используют как единый электронный проездной в Киеве.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк в последний раз разрешил внутренне перемещенным лицам использовать платежные карты, срок действия которых истекает во время карантина. Их действие продлили до 1 апреля 2022 года.

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