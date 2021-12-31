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АМКУ оштрафовал "Ощадбанк" на полмиллиона гривен из-за проекта "Карта киевлянина"
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал государственный "Ощадбанк" на 503 552 гривен из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба АМКУ.
Выяснилось, что банк злоупотребил своим монопольным положением при участии в проекте "Карта киевлянина".
"Ощадбанк" в рамках проекта самостоятельно устанавливал порядок и условия открытия и ведения карточных счетов, так как был единоличным банком-участником.
АМКУ провел расследование и выяснил, что с 2016 по 2021 годы "Ощадбанк" ввел условие для получения "Карты киевлянина" — подключение платной услуги СМС-информирования.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, при регистрации карт в системе дистанционного банковского обслуживания автоматически активизировалась платная услуги СМС-информирования. У киевлян не было другого выбора, кроме как соглашаться на условия банка, ведь он был единственным банком-участником проекта "Муниципальная карта "Карточка киевлянина".
Напомним, с апреля 2018 года "Карту киевлянина" используют как единый электронный проездной в Киеве.
Ранее сообщалось, что Ощадбанк в последний раз разрешил внутренне перемещенным лицам использовать платежные карты, срок действия которых истекает во время карантина. Их действие продлили до 1 апреля 2022 года.
Фото: Depositphotos