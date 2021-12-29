АМКУ оштрафовал "Авангард" Бахматюка на 10 миллионов гривен

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компании группы "Авангард" Олега Бахматюка на 10,7 млн гривен за концентрации без разрешения. В частности, АМКУ выявил 18 нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Как сообщила пресс-служба АМКУ, сначала расследование велось в рамках четырех разных дел.

АМКУ установил, что в течение 2018-2019 годов компания "Интербизнес", входящая в ГК "Авангард", увеличила количество филиалов за счет субаренды активов шести птицефабрик. Позже всплыли факты приобретения в субаренду еще трех птицефабрик.

Все эти дела имели одинаковую квалификацию нарушений, связанность ответчиков отношениями контроля и одинаковые схемы приобретения контроля, поэтому их объединили в одно дело.

"Схема приобретения контроля над предприятиями выглядела следующим образом: отдельные малоизвестные и мелкие субъекты хозяйствования, входившие в состав группы компаний "Авангард" и не занимавшиеся производством куриных яиц, брали аренду птицефабрики и сразу передавали эти активы в субаренду ННП "Интербизнес", производящей и реализующей куриные яйца, в том числе и на внешние рынки", — выяснили в АМКУ.

В итоге такая схема привела к тому, что доля ГК "Авангард" на рынке куриных яиц выросла на 2,89% в 2018 году, на 8,73% — в 2019 году и на 2% в 2020 году. Таким образом, доля КГ на рынке составила 39,93%, что превышает определенный законодательством порог – 35%.

"Действия ответчиков, которые заключались в приобретении контроля за активами без получения соответствующих разрешений органов Антимонопольного комитета Украины, наличие которых было необходимо, признаны нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции. На нарушителей наложен штраф в совокупном размере 10 710 000 гривен" — подытожили в АМКУ.

Ранее АМКУ оштрафовал на общую сумму 283,6 млн грн группу компаний, связанных с нидерландской компанией Roshen Europe B.V., бенефициаром которой является депутат Верховной Рады и пятый президент Украины Петр Порошенко.