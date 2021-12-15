Ощадбанк последний раз продлил действие платежных карт переселенцев

Государственный Ощадбанк в последний раз разрешил внутренне перемещенным лицам использовать платежные карты, срок действия которых истекает во время карантина. Их действие продлили до 1 апреля 2022 года. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба банка.

Речь идет о картах, которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет". Переселенцы смогут пользоваться также платежными картами, срок действия которых истечет до конца марта 2022 года.

"Начиная с 1 апреля 2022 года Ощадбанк прекратит использование указанных выше платежных карт ВПЛ", — подчеркнули в госбанке.

Госбанк продлил действие просроченных карт в связи с только что принятым решением Кабинета министров о продлении адаптивного карантина до 31 марта 2022 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин принял такое решение для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей.

В Ощадбанке добавили, что госбанк перевыпускает карты по графику и доставляет их в свои отделения. Если клиент получил SMS от Ощадбанка, то перевыпущенная карта уже в отделении.

Если клиент по каким-то своим причинам не смог забрать новую карту в отделении, то он может снимать деньги и рассчитываться старой картой только до 31 декабря 2021 года.

Напоминаем, Ощадбанк запустил онлайн-оформление карт для получения "тысячи от Зеленского". Клиенты госбанка, имеющие в "Дії" зеленый Covid-сертификат о двух прививках, могут оформить в "Ощад 24/7" карту, выбрав в меню вверху справа "+", а затем нажав "Заказать карту" и выбрав "е-Поддержку".