Ощадбанк ввел идентификацию клиентов через "Дію"

Государственный Ощадбанк с 9 декабря предоставил своим клиентам – физическим лицам возможность пройти идентификацию и верификацию с помощью мобильного приложения госуслуг "Дія".

Как говорится в сообщении финучреждения, такая возможность доступна во всех его отделениях. Для получения банковских услуг можно использовать как "обычный" электронный паспорт гражданина, так и электронный загранпаспорт.

Идентификация и верификация клиентов будет проводиться для открытия и обслуживания депозитных и текущих счетов; аренды индивидуальных сейфов; приема платежей; обмена валют; а также для продажи банковских металлов и нумизматической продукции.

Для прохождения идентификации/верификации нужно будет сообщить менеджеру банка или кассиру номер штрихкода электронного документа из приложения "Дія".

"Предоставление клиентам дополнительных сервисов благодаря применению "Дії" – весомое достижение Ощадбанка на пути внедрения paperless-технологий, ведь идентификация/верификация через "Дію" не требует использования каких-либо бумажных носителей. Кроме того, так мы постепенно приучаем наших наиболее консервативных клиентов, все еще пользующихся кассами Ощадбанка, к новым диджитал-технологиям", – прокомментировал нововведение член правления банка Антон Тютюн.

Стоит отметить, что Ощадбанк по-прежнему является финучреждением с крупнейшей сетью отделений в Украине: на 1 октября у него оставалось 1679 подразделений. Еще 1521 отделение имеет другая государственная структура — ПриватБанк, все прочие банковские учреждения имеют менее 400 отделений, а в целом их в Украине остается менее 6,8 тысячи.

Напомним, что возможность использовать при открытии счетов в банках е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием "Дії" Национальный банк Украины ввел еще в июне.