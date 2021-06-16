Нацбанк разрешил открывать счета с помощью приложения "Дія"

Национальный банк Украины (НБУ) нормировал ряд вопросов, связанных с открытием банковских счетов.

Как сообщает пресс-служба регулятора, НБУ расширил возможности использования счетов условного хранения (эскроу):

– частные нотариусы смогут открывать такой счет для принятия от должника денежной суммы долга;

– бенефициары счета эскроу, указанные в договоре как получатели средств с этого счета, смогут давать указание банку для перечисления другому лицу денег с такого счета.

НБУ также определил порядок обращения новых ценных бумаг — сберегательных сертификатов банка.

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Кроме этого, Нацбанк урегулировал вопрос открытия счетов международным организациям:

– для Организации Объединенных Наций определил порядок открытия счетов;

– для иностранных представительств, пользующихся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, и юрлиц-нерезидентов уменьшил перечень документов, представляемых при открытии счетов.

Гражданам НБУ предоставил право при открытии счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения "Дія".

Новые нормы по открытию банковских счетов вступили в силу 16 июня.

Ранее сообщалось, что в начале октября Нацбанк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".

Напомним, Национальный банк Украины изменил правила присоединения новых абонентов к банковской системе BankID.