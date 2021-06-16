Нацбанк разрешил открывать счета с помощью приложения "Дія"

Национальный банк Украины (НБУ) нормировал ряд вопросов, связанных с открытием банковских счетов.
Как сообщает пресс-служба регулятора, НБУ расширил возможности использования счетов условного хранения (эскроу):
– частные нотариусы смогут открывать такой счет для принятия от должника денежной суммы долга;
– бенефициары счета эскроу, указанные в договоре как получатели средств с этого счета, смогут давать указание банку для перечисления другому лицу денег с такого счета.
НБУ также определил порядок обращения новых ценных бумаг — сберегательных сертификатов банка.
Кроме этого, Нацбанк урегулировал вопрос открытия счетов международным организациям:
– для Организации Объединенных Наций определил порядок открытия счетов;
– для иностранных представительств, пользующихся иммунитетом и дипломатическими привилегиями, и юрлиц-нерезидентов уменьшил перечень документов, представляемых при открытии счетов.
Гражданам НБУ предоставил право при открытии счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения "Дія".
Новые нормы по открытию банковских счетов вступили в силу 16 июня.
Ранее сообщалось, что в начале октября Нацбанк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".
Напомним, Национальный банк Украины изменил правила присоединения новых абонентов к банковской системе BankID.