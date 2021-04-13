НБУ изменил правила присоединения абонентов к системе BankID

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает активное развитие системы диcтанционной идентификации BankID и совершенствует процесс присоединения участников рынка к этой системе.

Как сообщает пресс-служба регулятора, это обусловлено вниманием Нацбанка к вопросам безопасности при передаче данных пользователей и комплаенс-проверки претендентов перед подключением к Системе BankID.

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В НБУ отмечают, что на сегодняшний день в системе действуют жесткие требования к передаче и использованию данных пользователей, а также к прозрачности услуг, которые могут им предоставляться.

Важными изменениями в порядке присоединения абонентов к Системе BankID НБУ стали требования по соблюдению законодательства в части раскрытия информации о банковских или финансовых услугах, предоставляемых учреждением.

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Кроме этого, Национальный банк внес следующие изменения:

– уточнил перечень документов, которые должны подаваться перед подключением к Системе BankID НБУ. В частности, отныне нужно будет предоставить перечень электронных ключей, которые планируется передавать в запросе на электронный дистанционную идентификацию пользователя;

– определил сроки подключения абонентов к тестовой среде. После заключения договора присоединения учреждение должно начать тестирование в течение шести месяцев с даты принятия решения;

– подробно описал процесс подключения дополнительных абонентских узлов и порталов услуг. Теперь для этого абоненты должны подать соответствующее заявление в НБУ и получить его согласование;

– обновил форму заявления о намерении присоединения к Системе BankID НБУ и ввел новую форму заявления о подключении дополнительного абонентского узла.

Система BankID НБУ сегодня насчитывает 84 абонента, из них 32 — банки и 52 — поставщики услуг.

Граждане, имеющие счета в этих 32 банках (а это 99% клиентов — держателей платежных карточек на украинском рынке), уже сегодня могут получить удаленный доступ к финансовым, административным и других услуг, используя Систему BankID НБУ.

Напомним, в начале ноября 2020 года НБУ отмечал, что подключенные к BankID банки вместе составляют долю в 87% рынка платежных карт.

В начале октября Нацбанк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".