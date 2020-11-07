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1 час назад

В скором времени возможности BankID будут доступны каждому украинцу — НБУ

Использование возможностей системы BankID станет доступным практически каждому гражданину Украины, который имеет банковский счет

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

На сегодняшний день подключенные к системе BankID Национального банка Украины (НБУ) банки вместе составляют долю в размере 87% рынка платежных карт.

Как сообщает пресс-служба регулятора, после присоединения еще ряда банков, которые сейчас находятся на стадии тестирования, использование возможностей системы станет доступным практически каждому гражданину Украины, который имеет банковский счет.

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"Для банков, которые выступают в роли идентификаторов, актуальным является вопрос размера тарифов за успешные подтверждения идентификации по своим клиентам. Такой тариф должен быть справедливым, а его размер зависит от совокупности факторов ", — пояснила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.

В НБУ отмечают, что важным индикатором является то, что Система BankID НБУ востребована среди коммерческих поставщиков услуг. То есть, если раньше к системе подключались преимущественно финансовые компании, то сейчас Нацбанк получает заявки на подключение от компаний из других сегментов — страховые компании, телеком-операторы, бюро кредитных историй.

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"Возможность осуществления удаленной идентификации без физического присутствия значительно упрощает процедуры получения услуг для клиентов и приобретает все большую популярность среди населения, особенно, в период пандемии и при необходимости минимизации физических контактов. А внедренная с июля коммерческая модель Системы BankID НБУ предоставила возможность банкам уже получать за это дополнительный доход", — подчеркнула Васильева.

По информации НБУ, благодаря участию в системе по новой модели за июль — сентябрь 2020 года банки получили 2 млн грн дохода.

Напомним, в конце прошлого года Нацбанк разрешил третьим лицам осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов в банке.

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