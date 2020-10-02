IT и Телеком 20 минут назад

НБУ разрешил открывать банковские счета по цифровому паспорту

Теперь при дистанционном открытии счета в банке не нужно предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если эти документы есть в мобильном приложении "Дія"

Фото: пресс-служба Минцифры Фото: пресс-служба Минцифры
Фото: пресс-служба Минцифры

Национальный банк Украины (НБУ) упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".

Как сообщает пресс-служба регулятора, воспользоваться этой услугой могут все граждане Украины, которые имеют биометрические документы — ID-карту и загранпаспорт.

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Для этого им нужно установить приложение "Дія" на свой смартфон и провести верификацию для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью Системы BankID НБУ.

После удачной идентификации у клиента отображаются цифровые документы, согласно данным, содержащимся в государственных реестрах.

Затем через защищенные каналы банк получит данные клиента и дополнительно осуществит его фотофиксацию методом распознавания реальности лица.

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После этого клиент сможет пользоваться услугами банка.

"Фактически на сегодняшний день — это единственная возможность для финансовых учреждений дистанционно проверить идентификационные данные граждан, содержащиеся в государственных реестрах", — отмечают в НБУ.

Министерство цифровой трансформации Украины (Минцифры) планирует запустить этот механизм после проведения тестирования функционала.

При этом, банкам понадобится время для подключения к системам Минцифры и настройки операционных процессов.

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года Министерство цифровой трансформации планирует запустить ряд новых услуг в приложении "Дія", среди которых — цифровой индивидуальный налоговый номер (ИНН), цифровой шеринг документов и цифровое свидетельство о рождении и многое другое.

Напомним, в конце 2018 года Нацбанк разрешил третьим лицам осуществлять идентификацию и верификацию физических лиц при открытии счетов в банке.

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