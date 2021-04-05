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Банки 30 минут назад

В систему BankID вошли еще три украинских банка

На сегодняшний день 99% держателей платежных карточек на украинском рынке могут воспользоваться удаленной идентификации с помощью BankID

Фото: Facebook/пресс-служба НБУ Фото: Facebook/пресс-служба НБУ
Фото: Facebook/пресс-служба НБУ

В марте 2021 года еще два банка подключились к системе BankID Национального банка Украины (НБУ) в статусе абонента-идентификатора.

Как сообщает пресс-служба регулятора, в прошлом месяце к BankID подключились АО АКБ "Львов" и АО "Кристалбанк", а с 1 апреля присоединился и государственный АО "Укрэксимбанк".

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По данным НБУ, на сегодняшний день 99% держателей платежных карточек на украинском рынке могут воспользоваться удаленной идентификации с помощью BankID НБУ. Еще восемь банков сейчас находятся в процессе присоединения к этой системе.

В Нацбанке напоминают, что одной из наиболее востребованных услуг с использованием системы BankID НБУ сегодня является авторизация в мобильном приложении "Дія".

Получить доступ к цифровым копиям собственных документов, оплатить штраф за нарушение ПДД (правила дорожного движения — Delo.ua), записаться в лист ожидания вакцинации и заказать справки онлайн сегодня имеет возможность уже практически каждый украинец.

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Использование системы BankID НБУ для граждан достаточно простое и не требует дополнительной регистрации, достаточно лишь сделать несколько простых шагов:

– на сайте или в мобильном приложении учреждения, которая подключена к системе, выбрать необходимую услугу и способ идентификации — система BankID НБУ;

– нажать на логотип банка, в котором у вас открыт счет, пройти авторизацию и дать согласие на передачу данных;

– после аутентификации сразу можно получить услугу на вебпортал без необходимости личных визитов в той или иной учреждения.

Напомним, в начале ноября 2020 года НБУ отмечал, что подключенные к BankID банки вместе составляют долю в 87% рынка платежных карт.

В начале октября Нацбанк упростил процедуру удаленной идентификации и верификации банковских клиентов с цифровым паспортом в приложении "Дія".

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