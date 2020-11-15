Нардепы зарегистрировали законопроект об "открытом банкинге"

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 4364 о платежных услугах, который способен существенно осовременить регулирования деятельности украинского рынка платежей и перевода средств.

По словам замглавы Национального банка Украины (НБУ) Алексея Шабана, этот законопроект на финансовом рынке называют законопроектом" об открытом банкинге".

Как отмечают в НБУ, принятие этого законопроекта позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с европейским.

Кроме того, это будет способствовать модернизации платежного рынка Украины и создаст основу для дальнейшего его развития.

В частности, нормы этого документа направлены на:

– изменение устаревших подходов к правовому регулированию платежного рынка;

– расширение круга поставщиков платежных услуг и упорядочению их деятельности на платежном рынке;

– установление правил предоставления платежных услуг в Украине и требований к поставщикам платежных услуг;

– усиление защиты прав потребителей этих услуг, повышение безопасности и эффективности предоставления платежных услуг, содействие инновациям.

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Кроме этого, новое регулирование платежного рынка предполагает такие ключевые изменения на рынке платежных услуг:

– будет существовать девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две — нефинансовыми; также будет определен круг их поставщиков;

– будут установлены требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрения, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями. Предоставители платежных услуг приобретут статус финансовых учреждений одновременно с правом на предоставление платежных услуг;

– небанковские финансовые учреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах;

– выпускать электронные деньги и эмитировать платежные карты смогут не только банки, но и другие предоставители платежных услуг, которые получили соответствующую лицензию;

– будут определяться полномочия НБУ на создание регуляторной платформы для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях, функционирование которой предусматривает тесное взаимодействие регулятора со стартапами и понимание их потребностей;

– появится основание для введения "открытого банкинга" в платежной инфраструктуре Украины;

– будут определены счета, которые смогут открывать предоставители платежных услуг для выполнения платежных операций. В частности, появится возможность открытия и ведения небанковскими поставщиками платежных услуг платежных счетов;

– условия предоставления платежных услуг станут прозрачными, а клиенты будут получать больше информации о них;

– будет уделяться повышенное внимание защите прав пользователей, в том числе, для минимизации кибермошенничества, а также усилится ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам и тому подобное;

– повысятся требования к безопасности платежных операций, в частности о необходимости использования поставщиками платежных услуг усиленной аутентификации пользователей в определенных случаях.

В НБУ подчеркнули, что действующий закон о платежных системах и переводе средств в Украине, принятый еще в 2001 году, морально устарел. Он не отвечает требованиям сегодняшнего дня и лучшим международным практикам.

"За это время рынок платежных услуг как в Украине, так и во всем мире, претерпел значительные технические инновации, что сопровождалось появлением новых видов услуг на рынке. Значительная часть таких инновационных платежных услуг полностью или в основном находятся за пределами регулирования действующего закона. Поэтому Национальный банк, привлекая внешних экспертов, начал в 2019 году подготовку нового законодательного регулирования рынка платежей. В январе этого года законопроект был обнародован Национальным банком для обсуждения с участниками платежного рынка, в октябре — финализированный документ должен быть передан в Верховную Раду Украины", — говорится в сообщении.

В Нацбанке добавили, что этот документ базируется на современных требованиях и учитывает нормы европейских регуляторных актов, в частности, Второй платежной директивы (PSD2) и Директивы по электронным деньгам (EMD).

Напомним, в сентябре 2019 года Рада приняла закон о "сплите", то есть разделении функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Закон вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Отметим, что в начале октября в НБУ был создан департамент по надзору за небанковским рынком, а в нем — управление надзора за кредитными союзами. Тогда же регулятор отобрал лицензии у четырех кредитных союзов.