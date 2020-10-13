Финансы 30 минут назад

НБУ хочет разрешить кредитным союзам выпускать платежные карты

Регулятор, получивший функции регулирования рынка финуслуг, инициирует ряд законодательных нововведений

Алексей Шабан. Фото FinClub Алексей Шабан. Фото FinClub
Алексей Шабан. Фото FinClub

Национальный банк инициирует введение возможности для кредитных союзов становиться членами платежных систем и выпускать платежные карты. Об этом сказал в интервью изданию FinClub заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, регулятор намерен подать в Верховную Раду ряд законопроектов, в том числе законопроект о кредитных союзах, до конца текущего года.

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"Качественная их проработка требует немного больше времени, чем мы сначала планировали", — добавил Шабан.

Кроме того, по словам чиновника, НБУ занимается и разработкой обновленного закона о платежных услугах, который "существенно изменит платежный ландшафт".

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"Во-первых, чтобы стать участником платежного рынка, необязательным станет участие в платежных системах. Во-вторых, мы дробим сами платежные услуги: будет семь финансовых услуг и две нефинансовые. За счет того, что эти услуги станут атомарнее и проще, финтех-стартапы смогут сконцентрироваться на том, чтобы "допилить" до совершенства каждую конкретную услугу", — рассказал он.

Напомним, в сентябре 2019 года Рада приняла закон о "сплите", то есть разделении функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Закон вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Отметим, что в начале октября в НБУ был создан департамент по надзору за небанковским рынком, а в нем — управление надзора за кредитными союзами. Тогда же регулятор отобрал лицензии у четырех кредитных союзов.

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