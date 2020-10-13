НБУ хочет разрешить кредитным союзам выпускать платежные карты

Национальный банк инициирует введение возможности для кредитных союзов становиться членами платежных систем и выпускать платежные карты. Об этом сказал в интервью изданию FinClub заместитель главы НБУ Алексей Шабан.

По его словам, регулятор намерен подать в Верховную Раду ряд законопроектов, в том числе законопроект о кредитных союзах, до конца текущего года.

"Качественная их проработка требует немного больше времени, чем мы сначала планировали", — добавил Шабан.

Кроме того, по словам чиновника, НБУ занимается и разработкой обновленного закона о платежных услугах, который "существенно изменит платежный ландшафт".

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"Во-первых, чтобы стать участником платежного рынка, необязательным станет участие в платежных системах. Во-вторых, мы дробим сами платежные услуги: будет семь финансовых услуг и две нефинансовые. За счет того, что эти услуги станут атомарнее и проще, финтех-стартапы смогут сконцентрироваться на том, чтобы "допилить" до совершенства каждую конкретную услугу", — рассказал он.

Напомним, в сентябре 2019 года Рада приняла закон о "сплите", то есть разделении функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Закон вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Отметим, что в начале октября в НБУ был создан департамент по надзору за небанковским рынком, а в нем — управление надзора за кредитными союзами. Тогда же регулятор отобрал лицензии у четырех кредитных союзов.