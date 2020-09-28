НБУ планирует установить критерии риска для финкомпаний

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал для общественного обсуждения проект Положения об установлении критериев, по которым оценивается степень риска от деятельности участниками рынка небанковских финансовых услуг, их общественную значимость, на основании которых определяется периодичность проведения плановых инспекционных проверок, и порядок их применения.

Как отмечают в НБУ, установление критериев позволит определять периодичность проведения плановых инспекционных проверок небанковских учреждений. На сегодня отсутствуют нормативно-правовые акты по этому вопросу.

Утверждение Положения позволит урегулировать ряд вопросов, в частности, сфокусировать надзор за участниками рынка со значительной степенью общественной важности и критической степенью риска, а именно:

- учета риск-ориентированного подхода при оценке общественной важности финучреждения;

- интенсивность надзора (периодичность плановых проверок) будет проводиться на основе принципа пропорциональности.

Критериями оценки степени риска являются:

- состояние корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;

- показатели деятельности;

- соблюдение обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций, других показателей и требований ограничивающие риски по операциям с финансовыми активами.

В Нацбанке отмечают, что каждый показатель и его вес в оценке каждого из критериев определяется и рассчитывается в зависимости от типа участника рынка.

В частности, отдельно для страховщиков, кредитных союзов, финансовых компаний, юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять услуги по финансовому лизингу (лизингодателей), ломбардов.

Оценку будут проводить с использованием качественных и количественных показателей: по результатам оценки степени риска участнику рынка присваивается балл: 1 (низкий), 2 (средний), 3 (высокий) и 4 (критический).

Национальный банк при определении общего балла вправе применить корректирующий балл (но не более одного), который увеличивает или уменьшает общий балл по критерию;

Применение такого корректирующего балла осуществляется на основе комплексного анализа информации, полученной Национальным банком в результате осуществления надзора, от государственных органов и из других источников.

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Национальный банк относит участника рынка к одной из 4 групп согласно определенным критериям и с учетом видов деятельности, размера, объемов (доли) на рынке финансовых услуг, структуры, а также других показателей.

Оценка степени риска и общественной значимости участника рынка будет осуществляться один раз в год, не позднее 15 декабря года, в котором проводится оценка. Периодом оценки является период с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего года.

Плановая проверка каждого участника рынка будет проводиться не чаще одного раза в год. Плановые проверки участников рынка, участников финансовой группы пройдут одновременно с плановой проверкой ответственного лица такой финансовой группы.

В то же время, Национальный банк вправе определить участников рынка, которым не присваивается группа общественной важности. Такие учреждения не включаются в план проведения плановых проверок. НБУ имеет право проводить внеплановые инспекционные проверки и/или осуществлять безвыездный надзор этих участников рынка.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.