Финансовую отчетность в Нацбанк подали 84% финкомпаний — НБУ

Сегодня в полночь, 8 августа, веб-портал Национального банка Украины (НБУ) закрыл работу по приему файлов и внесению изменений в представленной отчетности небанковских финансовых учреждений за I полугодие 2020 года.

Как сообщает пресс-служба НБУ, по состоянию на 8 августа отчетность подали 84% небанковских финансовых учреждений, которые находятся в Государственном реестре финансовых учреждений (ГРФУ), а именно 1 тысяча 642 учреждения. В разрезе сегментов результаты представления отчетности выглядят следующим образом:

- страховые компании — подали отчетность 189 из 215 компаний, зарегистрированных в ГРФУ;

- кредитные союзы — 222 из 327;

- финансовые компании — 886 из 974;

- лизингодатели — 124 из 136;

- ломбарды — 221 из 304.

В то же время без учета финансовых учреждений, зарегистрированных в зоне проведения Операции объединенных сил и оккупированного Крыма, процент представления отчетности составил почти 92%.

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В дальнейшем для внесения корректировок, переподачи или первого представления отчетности финансовыми учреждениями необходимо письменно обратиться в Департамент статистики и отчетности Нацбанка в порядке, предусмотренном в пункте 10 раздела I Инструкции о представлении отчетности небанковскими финансовыми учреждениями в НБУ.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.