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Банки 20 минут назад

НБУ будет следить за всеми активами банковских клиентов

Банки решили пересмотреть внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

С 22 мая банки должны просматривать внутренние процессы по управлению реструктуризированными активами и определения размера кредитного риска по ним в соответствии с положениями Закона Украины.

Как сообщает пресс-служба регулятора, нормы предоставляют право банка:

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не признавать дефолт должника по кредитам, по которым сформирован резерв на 50% и более процентов вследствие обязательной реструктуризации долга, проведенной в соответствии с Законом Украины № 1381-ИX;

не учитывать при определении приемлемости залога ограничения по обращению банком взыскания / реализации залога, установленные настоящим законом;

не применять во время учета стоимости залога по неработающими активами понижающие коэффициенты к стоимости залога, обращение взыскания / реализацию которой им ограничено.

В то же время постановлением № 41 ** усовершенствован механизм расчета стоимости ожидаемых денежных потоков с использованием рыночной ставки дисконта для определения варианта урегулирования проблемной задолженности. Указанный механизм расчета соответствует актуальным международным практикам по управлению проблемными активами. Его введение ускорит достижение банками целевых показателей их стратегий по сокращению уровня и объема таких активов.

Напомним, в марте 2020 года Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии COVID-19 и внедренных карантинных мер.

В марте этого года НБУ ввел дистанционный подход к инспекционным проверкам банков в условиях карантина.

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