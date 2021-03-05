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Банки 4 часа назад

НБУ будет проверять банки во время карантина в дистанционном режиме

В НБУ считают, что такой подход должен обеспечить непрерывность банковского надзора в условиях карантина и уменьшить риски для здоровья работников банков и центробанка

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ввел дистанционный подход к инспекционным проверкам банков в условиях карантина.

Как сообщает пресс-служба регулятора, такой подход должен обеспечить непрерывность банковского надзора в условиях карантина и уменьшить риски для здоровья работников банков и НБУ.

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В Нацбанке отмечают, что проведение инспекционных проверок в помещениях финучреждений иногда было затруднено из-за перехода банков на удаленную форму работы. Поэтому Национальному банку необходимо было нормативно урегулировать проведение проверок в условиях карантина и ввести дистанционный подход.

Отныне членам инспекционной группы разрешено получать удаленный доступ к документам и информации объекта проверки и использовать сменные носители информации.

Обмен информацией и документами с банком также может проводиться с использованием информационно-коммуникационных технологий в режиме реального времени или путем направления защищенными каналами связи.

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Членам инспекционной группы также разрешено получать удаленный доступ к системам автоматизации банка. Встречи членов инспекционной группы с руководителями и работниками банка могут проводиться в режиме видеоконференции.

Документы, которые составляются во время инспекционной проверки, могут подаваться в электронном виде, подписанные квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица.

Эти подходы предусмотрены постановлением правления Национального банка от 2 марта 2021 года № 23 "Об особенностях проведения инспекционных проверок во время карантина". Документ вступает в силу с 5 марта 2021 года.

Ранее сообщалось, что Нацбанк планирует ввести дистанционный подход к инспекционным проверкам в банковских финансовых учреждениях.

Напомним, Национальный банк Украины с 1 октября 2020 года начал применять единую процедуру и методологию процесса надзорных проверок и оценки — SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Отныне оценка работы банков по по рейтинговой системе CAMELSO прекращена.

 

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