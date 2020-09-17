НБУ собирается инспектировать банки дистанционно

Национальный банк Украины планирует ввести дистанционный подход к инспекционным проверкам в банковских финансовых учреждениях.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Указано, что на сегодняшний день выездная инспекционная проверка проводится непосредственно в банке. В течение всего срока проверки группа от НБУ находится в банке, осуществляет коммуникацию с его работниками, принимает непосредственное участие в заседаниях коллегиальных органов.

Как отмечает регулятор, с внедрением дистанционного подхода проверка преимущественно будет проходить удаленно, коммуникация с банком будет максимально дистанционной.

В частности, инспекторы будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

"Мы давно планировали совершенствование подходов к надзору в целом и инспектирования, в частности. Сегодня банки из-за пандемии коронавируса перевели часть персонала на удаленную работу. Также мы продолжаем просматривать наши надзорные подходы в направлении дистанцированности", — отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Читайте также: НБУ решил упростить ведение кассовых операций с национальной валютой

"Новый подход в ходе проверок позволит сократить время пребывания инспекторской группы в банке на 50%. Это значительно уменьшит нагрузку на банки, ведь им не нужно будет уделять время и предоставлять помещения для проверяющих", — добавила она.

В свою очередь директор Департамента выездных проверок Денис Новиков отметил, что Национальный банк сможет начать применять дистанционный подход при проверках банков уже после возобновления плановых проверок, которые сейчас приостановлены в связи с карантинными мероприятиями. Он также сообщил, что для частичной реализации таких изменений на практике сегодня есть правовые основания.

"Действующее законодательство и нормативная база Национального банка уже сегодня позволяет нам частично применить дистанционный подход. Мы можем удаленно обрабатывать информацию, проводить интервью и собеседования с работниками банков", — утверждает он.

Однако, по словам банкира, максимальное использование дистанционного подхода будет возможно только после нормализации двух вопросов.

"Во-первых, предоставление инспекторам НБУ удаленного доступа к автоматизированной банковской системе для просмотра и получения данных. Во-вторых, банки должны начать вести электронный архив документов или, как минимум, иметь возможность сохранять документы в электронном виде", — пояснил Новиков.

В Нацбанке также заверили, что внедрение дистанционного подхода будет отвечать рекомендациям Европейского надзорного органа (EBA — European Banking Authority) о пересмотре надзорной деятельности регуляторов. В частности, EBA советует подходить более гибко и прагматично к инспекционным проверкам.

Напомним, 10 сентября Совет Национального банка Украины во время заседания принял "Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу".