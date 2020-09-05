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Валюта 1 час назад

НБУ решил упростить ведение кассовых операций с национальной валютой

НБУ предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления Нацбанка "О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине"

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) планирует упростить ведение кассовых операций в национальной валюте, что связано с изменениями в украинском законодательстве.

Как сообщает пресс-служба НБУ, для этого регулятор разработал и предложил для общественного обсуждения проект постановления правления Нацбанка "О внесении изменений в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине".

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Это обусловлено тем, что Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей" (ФЛП) облегчил учет доходов работы ФЛП-плательщиков единого налога первой и второй групп и плательщиков единого налога третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.

Такие ФЛП будут вести учет в произвольной форме (бумажной или электронной), помесячно отражая полученные доходы.

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Поскольку действующее Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине содержит ссылки на документы, которые применяют физические лица-предприниматели для учета наличности, НБУ намерен привести его в соответствие с требованиями этого закона.

Ранее сообщалось, что Нацбанк обновил действующие тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, которые не пользуются статусом уполномоченного.

Напомним, с 1 августа 2020 года держателям платежных карт Нацбанк упростил получение наличных из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией).

Для этого Нацбанк усовершенствовал порядок осуществления и учета этих операций. Такая услуга будет способствовать уменьшению тенизации экономики, дальнейшему развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

 

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