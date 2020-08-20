НБУ изменил правила лицензирования банков

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал ряд процедур и положений о банковской деятельности.
Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк оптимизировал процедуры согласования руководителей и уставов банков, уточнил методику оценки имущественного положения физических лиц и ввел процедуру пересмотра решений о признании лица владельцем существенного участия.
Также НБУ согласовал нормы Положения о лицензировании банков и согласование руководителей банков с требованиями Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".
В частности, НБУ уменьшил объем документов, которые должны подаваться банками для согласования руководителей. Теперь процесс подготовки соответствующего пакета документов облегчится, что сэкономит время, которое банки тратят на согласование руководителей.
В НБУ отмечают, что Национальный банк имеет действенные инструменты для проверки предоставленной информации при осуществлении мониторинга соответствия руководителей банков.
В случае выявления представления недостоверных данных в пакете документов регулятор может применить соответствующие меры воздействия к руководителям и банкам, включая те, которые связаны с применением признаков небезупречной деловой репутации.
Кроме этого, расширен перечень оснований для проведения Квалификационной комиссией Национального банка собеседования с руководителем банка при его согласовании.
Теперь собеседование в обязательном порядке будет проводиться с любым руководителем банка если:
– бизнес-модель и/или уровень организации корпоративного управления и внутреннего контроля банка оценены как создающие высокий уровень риска для жизнеспособности банка;
– руководитель никогда раньше не согласовывался регулятором или не согласовывался на протяжении последних пяти лет;
– банк системно важен.
Что касается согласования уставов, то Национальный банк ввел процедуру предоставления предварительного заключения по согласованности устава законодательству Украины в случае внесения изменений, не связанных с изменением размера уставного капитала.
Теперь до принятия решения об утверждении изменений в устав можно будет обратиться в Нацбанк для получения предварительного заключения о таких изменениях.
Это позволит избежать ситуаций, когда при наличии замечаний НБУ к поданному банком утвержденному уставу нужно созвать внеочередное собрание акционеров и утверждать новую редакцию устава.
Постановление вступает в силу 21 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что НБУ разработал и предложил к обсуждению новые требования к договорам между банками и их клиентами, которые должны обеспечить надлежащее раскрытие информации об услугах.