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Банки 10 минут назад

НБУ изменил правила лицензирования банков

НБУ усовершенствовал регулирование согласования руководства и уставов банков

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) усовершенствовал ряд процедур и положений о банковской деятельности.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк оптимизировал процедуры согласования руководителей и уставов банков, уточнил методику оценки имущественного положения физических лиц и ввел процедуру пересмотра решений о признании лица владельцем существенного участия.

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Также НБУ согласовал нормы Положения о лицензировании банков и согласование руководителей банков с требованиями Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".

В частности, НБУ уменьшил объем документов, которые должны подаваться банками для согласования руководителей. Теперь процесс подготовки соответствующего пакета документов облегчится, что сэкономит время, которое банки тратят на согласование руководителей.

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В НБУ отмечают, что Национальный банк имеет действенные инструменты для проверки предоставленной информации при осуществлении мониторинга соответствия руководителей банков.

В случае выявления представления недостоверных данных в пакете документов регулятор может применить соответствующие меры воздействия к руководителям и банкам, включая те, которые связаны с применением признаков небезупречной деловой репутации.

Кроме этого, расширен перечень оснований для проведения Квалификационной комиссией Национального банка собеседования с руководителем банка при его согласовании.

Теперь собеседование в обязательном порядке будет проводиться с любым руководителем банка если:

– бизнес-модель и/или уровень организации корпоративного управления и внутреннего контроля банка оценены как создающие высокий уровень риска для жизнеспособности банка;

– руководитель никогда раньше не согласовывался регулятором или не согласовывался на протяжении последних пяти лет;

– банк системно важен.

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Что касается согласования уставов, то Национальный банк ввел процедуру предоставления предварительного заключения по согласованности устава законодательству Украины в случае внесения изменений, не связанных с изменением размера уставного капитала.

Теперь до принятия решения об утверждении изменений в устав можно будет обратиться в Нацбанк для получения предварительного заключения о таких изменениях.

Это позволит избежать ситуаций, когда при наличии замечаний НБУ к поданному банком утвержденному уставу нужно созвать внеочередное собрание акционеров и утверждать новую редакцию устава.

Постановление вступает в силу 21 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что НБУ разработал и предложил к обсуждению новые требования к договорам между банками и их клиентами, которые должны обеспечить надлежащее раскрытие информации об услугах.

 

 

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