Банки успешно прошли первый этап коронакризиса, но худшее впереди — НБУ

Финансовый кризис, вызванный из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, существенно сократил спрос на потребительские кредиты, при этом кредитный портфель украинских банков значительно снизился.

По оценкам НБУ, более 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими из-за кризиса.

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"Эти убытки реализуются в течение следующих нескольких кварталов, поэтому банки не должны медлить с их признанием и своевременно формировать резервы. Чтобы удостовериться в корректности классификации кредитов и достаточности резервов, НБУ планирует провести анализ качества активов банков (AQR) в конце года", — говорится в отчете о финансовой стабильности НБУ.

При этом, в НБУ отмечают, что замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев способствуют дальнейшему снижению процентных ставок.

Так, впервые со времен восстановления независимости Украина входит в период однозначных процентных ставок по вкладам, что является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов.

При отсутствии новых макроэкономических шоков и дальнейшего усиления защиты прав кредиторов ставки по кредитам для населения и бизнеса к концу года станут самыми низкими за всю историю банковского сектора.

Учитывая достаточность капитала и ликвидности, а также снижение процентных ставок, банки готовы поддержать бизнес и население и способствовать экономическому восстановлению.

В НБУ отмечают, что одно из заметных последних достижений, которое существенно снизило риски для финансовой стабильности, является принятие изменений в банковское законодательство.

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В частности, теперь неплатежеспособные банки не могут возвращаться на рынок. Это правило в корне изменит судебную практику и сделает невозможным работу банков-зомби.

"С начала июля НБУ становится регулятором большинства участников небанковского финансового рынка, в частности, страховых компаний и кредитных союзов. Предварительный анализ показал, что многие игроки в этих сегментах недостаточно финансово устойчивы. Поэтому правила игры для них будут постепенно изменены. В частности, НБУ инициирует внедрение на страховом рынке подходов к регулированию и надзору, которые будут базироваться на пакете законодательства ЕС Solvency, с учетом особенностей отечественного рынка. Национальный банк также расширит макропруденциальное регулирование на небанковский сектор. В то же время, на сегодня он не является источником заметных системных рисков из-за небольшого размера и простоту финансовых продуктов", — говорится в сообщении.

Напомним, 28 апреля вступила в силу новая редакция закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Согласно новым требованиям, теперь при переводе денежных средств они должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе денег.