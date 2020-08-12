Большинство банков изменили норматив кредитования связанных лиц по требованию НБУ

Большинство банков успешно выполнили плановые мероприятия и привели значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) согласно требованиям Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщает пресс-служба регулятора, 19 из 22 банков, по которым в 2015 — 2016 годах были установлены нарушения, привели Н9 к нормативному значению.

В частности, четыре банка успешно справились с этой задачей в 2018 году, восемь банков — в 2019, семь банков — в течение 2020 года.

"До 2014 — 2015 годов кредитование банками собственных акционеров и их бизнес-партнеров было привычным явлением и привело к накоплению системных рисков в банковском секторе. Сегодня такая практика окончательно осталась в прошлом. Акционеры и руководство банков ответственно отнеслись к выполнению планов мероприятий и существенно уменьшили объемы задолженности связанных с банком лиц. Национальный банк будет постоянно мониторить операции банков со связанными лицами как на предмет объемов, так и на предмет соответствия условий сделок рыночным требованиям", — отметила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

В 2020 году три банка благодаря усилиям акционеров и менеджмента досрочно привели значение норматива Н9 до нормативного уровня, погасив задолженность, в том числе, путем направления дивидендов на погашение, формирование резервов и выполнения других мероприятий.

Еще три банка должны окончательно привести значение Н9 соответствии с требованиями в 2021 году. Сегодня они продолжают работу в рамках ранее согласованных планов мероприятий и придерживаются плановых значений норматива.

В общей сложности, общий объем задолженности связанных с банками лиц уменьшился на 28,9 млрд грн до 1,25 млрд грн с начала диагностики, в том числе за первое полугодие 2020 — на 3,5 млрд грн.

По состоянию на 1 июля 2020 года, значение Н9 по банковской системе составляет 4,09%, что значительно ниже нормативного значения (не более 25%). На начало 2016 года значение Н9 существенно превышало норматив и составляло 31,19%.

В НБУ отмечают, что во время прошлого банковского кризиса долги связанных лиц быстро превратились в неработающие активы, став мощным источником продолжающейся нестабильности в финансовом секторе, а также причиной значительных потерь государства, обычных клиентов банков и экономики в целом.

Напомним, Национальный банк Украины обязал финансовые учреждения публиковать на сайтах реальные ставки по кредитам. Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах начнут работать с 1 сентября 2020 года