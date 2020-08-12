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Банки 1 час назад

НБУ обязал банки публиковать на сайтах реальные ставки по кредитам

С 1 сентября банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и ​​депозитах для граждан на вебсайте в едином унифицированном формате

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины обязал финансовые учреждения публиковать на сайтах реальные ставки по кредитам.

Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах начнут работать с 1 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба НБУ.

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Главное изменение, которое должно состояться на сайтах и ​​в рекламе банков, — должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация о депозитах и кредитах, их стоимости, условиях и рисках, которая не будет вводить клиентов в заблуждение.

Предполагается, что это позволит потребителям понимать условия получения услуг, сравнивать услуги нескольких банков и принимать действительно взвешенные финансовые решения.

В Нацбанке отмечают, что банки должны предоставлять полную информацию о кредитах и ​​депозитах для граждан на вебсайте в едином унифицированном формате.

Прежде всего, банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждение о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие.

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Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках для себя и прочее.

Также на сайтах банков должны начать работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения денег на депозит.

Кроме того, в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги: для кредита — реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок, для депозита — годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

Эти требования касаются телевизионной рекламы, радиорекламы, рекламы на билбордах и на интернет-баннерах.

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В то же время требования касаются только рекламы конкретных продуктов или услуг для граждан и не распространяются на рекламу услуг для бизнеса и физических лиц-предпринимателей, а также не применяются к имиджевой и категорийной рекламе банков.

При этом за ненадлежащее раскрытие информации предусмотрены штрафные санкции от 50 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое нарушение.

Напомним, НБУ принял требования к раскрытию информации в конце 2019 года, после того, как получил полномочия на защиту прав потребителей. Из-за коронакризиза регулятор отложил требования до сентября 2020 года.

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