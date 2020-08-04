НБУ оштрафовал шесть банков и одну финкомпанию за нарушение финансового мониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) в результате проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в июле применил к шести банкам и одной небанковской финансовой организации меры воздействия.

Как сообщает пресс-служба регулятора, Нацбанк принял меры воздействия к следующим финучреждениям:

АО "Скай Банк": штраф в размере 300 тысяч грн за ненадлежащее исполнение обязательства тщательного изучения клиентов.

АО АКБ "Аркада": письменное предостережение за необеспечение банком надлежащего управления рисками.

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АО "Банк инвестиций и сбережений": штраф в размере 5 млн грн за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма (в частности, системы управления рисками), непроведение постоянного риск-ориентированного анализа финансовых операций клиентов банка с августа 2017 по август 2018 годов.

Это привело к проведению клиентами банка "транзитных" финансовых операций по перераспределению финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления другим контрагентам за другие товары (услуги) с последующим обналичиванием этих денег.

Характер или последствия таких финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и тому подобное.

АО "Укрстройинвестбанк" и АО "КБ "Глобус": штраф в размере 200 тысяч грн за неосуществление банками надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

ПАО "КБ "Аккордбанк ": штраф в размере 300 тысяч грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов, а также письменное предостережение за нарушение банком требований санкционного законодательства.

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ООО "Финансовая компания "Вэй Фор Пэй": штраф в размере 51 тысяча грн за повторное непредставление, представление не в полном объеме и предоставление недостоверной информации/документов на запрос НБУ, необходимых для выполнения функций по государственному надзору за этим учреждением, а также за нарушение других требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Ранее Национальный банк Украины утвердил Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Документ вступил в силу 28 апреля 2020 года.