НБУ наказал три банка за нарушение правил финмониторинга

В феврале 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок в отношении предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения применил к трем банкам меры воздействия.
Как сообщает пресс-служба НБУ, меры воздействия к банкам Нацбанк применил к: АО "Первый инвестиционный банк "(ПИБ), АО "А-Банк" и АО АКБ "Львов".
Так, по информации регулятора, АО ПИБ оштрафован на 200 тысяч грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
К АО "А-Банк" приняты направлено письменное предостережение из-за:
– ненадлежащего исполнения обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга;
– нарушения требований по идентификации, верификации, изучение клиентов, в том числе клиентов — национальных публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц;
– неосуществления первичного финансового мониторинга финансовых операций, участниками или выгодополучателями которых являются публичные деятели, в порядке, определенном для клиентов высокого риска;
– необеспечения выявления и нарушения порядка выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
– необеспечения сопровождения переводов в случаях, предусмотренных законом;
– необеспечения надлежащей переоценки рисков клиентов;
– нарушения порядка представления специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством;
– представления Национальному банку Украины недостоверной статистической отчетности.
Кроме этого, финучреждению предъявлен штраф в размере 400 тысяч грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы.
В отношении АО АКБ "Львов" также направлено письменное предостережение по следующим причинам:
– ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и постоянно с учетом законодательства обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга;
– ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять изучение клиента;
– выявления факта принадлежности клиента или лица, действующего от его имени, к национальным публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц;
– ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять переоценку рисков клиентов;
– необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу.
АКБ "Львов" также оштрафован на 400 тысяч грн за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода.
Напомним, в начале декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о финмониторинге и противодействии отмыванию денег.