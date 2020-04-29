НБУ пока не будет штрафовать банки за несоблюдение закона о финмониторинге

Национальный банк Украины временно не будет штрафовать банки за невыполнение требований вступившего в силу закона о финансовом мониторинге при условии успешного прохождения ими других проверок.

Об этом в среду, 29 апреля, заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Нормы уже действуют, но позиция регулятора такова: банки уже должны разрабатывать процедуры, чтобы соответствовать требованиям. Но если все остальное при проверке — в порядке, то временно мы не будет штрафовать их за невыполнение этих норм", — сказала она в ходе конференц-звонка "Информационный день по вопросам финансового мониторинга и денежных переводов".

В то же время, по словам Рожковой, регулятор предоставит небанковским финучреждениям время на имплементацию закона, поэтому проверки и применение мер за нарушение законодательства для них начнется после 1 января 2021 года.

"До 1 января мы будем оценивать, скорее всего, как сложилась ситуация, где есть пробелы между требованиями законодательства и нормативными актами регулятора, и процессами, процедурами, как они работают в гостиничных компаниях, чтобы помочь отрасли построить правильную систему финансового мониторинга", — пояснили в Нацбанке.

Также Рожкова напомнила, что НБУ разрабатывает положение о финмониторинге для небанковских финансовых учреждений. По ее оценкам, совместная с небанковскими финучреждениями доработка соответствующих процедур займет еще месяц.

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Как подчеркнула замглавы НБУ, закон о финмониторинге требует от банков идентифицировать клиентов и анализировать операции по сути, а не по формальным признакам.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.

Документ вступил в силу 28 апреля 2020 года.