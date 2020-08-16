НБУ решил изменить требования к депозитным и кредитным договорам

Национальный банк Украины (НБУ) разработал и предложил к обсуждению новые требования к договорам между банками и их клиентами, которые должны обеспечить надлежащее раскрытие информации об услугах.

Как сообщает пресс-служба регулятора, главная цель новых требований — потребитель должен четко осознавать содержание договора, свои права и обязательства по ним.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Соответственно, договор должен содержать полную и понятную информацию об услуге, основные характеристики, порядок внесения изменений в тарифы, перечень дополнительных услуг, права клиента и обязательства, а также последствия невыполнения условий договора.

Обращение граждан в Нацбанк свидетельствуют, что есть несколько основных проблем в договорах между банками и клиентами, в частности:

– замалчивание прав клиента, например, возможности отсрочки платежа, отказа от услуги, возможности расторжения договора, внесение изменений в него;

– нераскрытие должным образом последствий невыполнения условий договора;

– определение финансовыми учреждениями по своему усмотрению, какую информацию об услуге предоставлять, а о какой умалчивать.

В центробанке отмечают, что новые требования НБУ должны исправить такие проблемы. Договоры о предоставлении финансовых услуг, включая договоры присоединения, также должны будут содержать унифицированный описание услуг для их лучшего понимания потребителями.

Договор об открытии депозита должен будет дополнительно содержать информацию о виде вклада, сроке хранения, дате возврата средств, праве продления срока вклада, размере предложенных процентов, порядке их выплаты и другую информацию.

Договор о потребительском кредите должен содержать перечень условий, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей, а также информацию о расходах на дополнительные услуги со ссылкой на все тарифы и комиссии, подлежащих уплате за ними.

Читайте также: Большинство банков изменили норматив кредитования связанных лиц по требованию НБУ

Также Национальный банк определил перечень недобросовестных условий, которые будет запрещено включать в договоры. В частности, регулятор предлагает запретить включать в договоры следующие положения, которые:

ограничивают возможность клиента подать жалобу по выполнению условий договора банком;

дают возможность банку изменять условия услуги и тарифы без предварительного уведомления согласованным сторонами каналами коммуникаций;

дают право банку требовать от клиента оплаты за еще не оказанные услуги;

дают право банку требовать досрочный возврат кредита без определения в договоре предупреждения клиента о таком требовании.

Читайте также: Очень плохие новости из Нацбанка

Подробно с предложенными требованиями к договорам можно ознакомиться в проекте Положения о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг.

Обсуждение требований продлится с 17 августа до 20 сентября 2020 года. Свои предложения можно присылать по электронной почте на адрес: Consumer.Protection@bank.gov.ua.

Напомним, Национальный банк Украины обязал финансовые учреждения публиковать на сайтах реальные ставки по кредитам.

Требования к раскрытию банками информации об услугах в рекламе и на сайтах начнут работать с 1 сентября 2020 года