Под 1700% годовых: в НБУ напомнили, чем грозят "кредиты без паспорта и с нулевой ставкой"

Кредиты, оформленные в небанковских финансовых учреждениях с минимальным пакетом документов или вообще без паспорта, а также с якобы нулевой процентной ставкой, могут стать настоящей проблемой для заемщиков.

Об этом напоминает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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"Кредиты без паспорта и справки о доходах", "кредиты под 0% за 10 минут", "ссуды клиентам с плохой кредитной историей — именно так свои услуги часто рекламируют небанковские финансовые учреждения. Однако украинцам следует осторожно относиться к таким кредитам. Ведь долг может вырасти в разы. Каким образом кредит "под 0%" превращается в кредит "под 1700% годовых"? Ответ на этот вопрос можно найти в договоре, который потребитель подписывает с небанковской финансовой компанией", — говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке привели три важных пункта, на которые обязательно нужно обращать внимание.

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Первый — ставка 0% может действовать в течение льготного периода.

"Особенность микрокредитов в том, что ставка 0% или 0,01% может действовать в течение льготного периода. Например, 5 дней. После этого вступают в действие обычные тарифы. А здесь могут скрываться 100%, 700% и даже 1700% годовых. Кстати, годовую процентную ставку финансовые компании указывают неприметным обозначением APR (Annual Percentage Rate, годовая ставка), на которое клиенты могут даже не обратить внимание", — отмечают в Нацбанке.

Второй пункт — небанковские финучреждения указывают ставку по кредиту 1 — 2%. Но это ставка за один день.

"Рекламируя кредиты, микрофинансовые компании обычно указывают проценты за один день пользования кредитом. Условные 1 — 2% действительно выглядят привлекательно. Несмотря на небольшой платеж, условно 10 — 20 грн в день, клиент может не беспокоиться из-за просрочки и несвоевременное выполнение своих обязательств. Однако после этого срабатывают штрафы, комиссии и начисляется пеня", — информируют в пресс-службе регулятора.

Третий пункт — стоит сразу четко разобраться с графиком погашения кредита и штрафами в случае просрочки платежа.

"Именно штрафы за просрочку могут увеличить долг клиента в разы. Некоторые микрофинансовые компании в случае просрочки автоматически увеличивают ставку по кредиту. К тому же, добавляется еще и штраф (например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждый следующий день) и пеня (например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки)", — сообщили в НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что НБУ поддерживает изменения в законодательство, которые распространят требования к раскрытию полной процентной ставки по кредиту на сумму менее одной минимальной зарплаты и на срок менее одного месяца.

Речь идет о законопроекте № 1109, который сейчас готовится ко второму чтению в парламенте. Документ также предлагает установить максимальную планку штрафов, которую финансовая компания имеет право начислить клиенту. Это защитит граждан от штрафов и пени, сумма которых сегодня в разы и даже десятки раз может превышать сумму кредита.

Также Национальный банк планирует установить требования к раскрытию небанковскими финансовыми компаниями информации об услугах, в том числе, в рекламных материалах. Они будут обязаны сообщать реальные процентные ставки и информировать клиентов о последствиях нарушения договора.

В НБУ на примере рассказали, как рассчитать полную ставку по микрокредиту.

"Представим, что вы взяли микрокредит 5 тысяч грн на 30 дней. В течение льготного периода — 5 дней — действует ставка 0,01% в день. Остальные месяцы действует обычная ставка — 2% в день. Вы должны будете вернуть полное тело кредита — 5 тысяч грн. Но сколько вы заплатите процентов? Предположим, что вы не допускали просрочки и небанковское финансовое учреждение не применяло никаких санкций. В таком случае, за первые пять дней вы заплатите всего лишь 2,5 грн. Но за остальной остаток месяца проценты составят 2,5 тысяч грн. То есть, общая выплата по кредиту составит не более 7,5 тысяч грн. Проценты составят половину суммы взятого кредита", — пояснили в Нацбанке.

Как сообщалось ранее, в конце апреля Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Его целью является улучшение регулирования в сфере финансовых услуг путем ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.