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Банки 1 час назад

НБУ изменил процедуру надзорных проверок

Нацбанк осуществил переход к единой процедуре надзорных проверок и оценки SREP

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Национальный банк Украины (НБУ) с 1 октября 2020 начал применять единую процедуру и методологию процесса надзорных проверок и оценки — SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Отныне оценка работы банков по по рейтинговой системе CAMELSO прекращена.

Как сообщает пресс-служба НБУ, оценка деятельности банков по рейтинговой системе CAMELSO, введенная в Украине еще в 1998 году, была инструментом оценки капитала, активов, менеджмента, доходов и ликвидности банка в пределах инспекционных проверок. Она развивалась и расширялась вместе с развитием регуляторных требований.

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В 2018 году согласно установкам Европейского банковского органа по единым процедурам и методологии процесса надзорных проверок и оценки НБУ начал внедрять надзорные инструменты SREP, основанные на риск-ориентированных и forward-looking подходах. В их основу положена оценка рисков и качества управления этими рисками в банке, вопросы корпоративного управления и системы внутреннего контроля, а также способность учреждения обеспечивать непрерывность деятельности.

В частности, методология SREP, в которой учтены и компоненты рейтинговой оценки по системе CAMELSO, базируется на оценке рисков с учетом анализа текущего состояния банка, его стратегии, бизнес-модели, а также развития и оценки того, как поведет себя банк в будущем.

Процесс оценки по методике SREP является непрерывным и осуществляется одновременно по всем банками. В отличие от оценки по системе CAMELSO, оценка по методике SREP проводится ежегодно по состоянию на 1 января. Она может быть актуализирована ежеквартально с учетом изменений количественных показателей и новой существенной информации, обнаруженной, в частности, во время проведения инспекционной проверки.

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Департамент выездных проверок в дальнейшем не будет использовать систему CAMELSO, а будет предоставлять предложения по оценке SREP по результатам проведения соответствующих инспекционных проверок. В будущем планируется, что оценки SREP будут публичными.

Напомним, НБУ имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер воздействия.

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