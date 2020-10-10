НБУ изменил правила наложения штрафов на банки за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) имплементировал новые требования национального законодательства и предписания международных стандартов по вопросам финансового мониторинга в Положение о применении мер воздействия.

По информации регулятора, обновленное Положение предусматривает:

– постепенный переход от практики применения инструмента "рисковая деятельность в сфере финансового мониторинга" к оценке принадлежности системы управления рисками. В частности, перечень признаков рисковой деятельности по вопросам финансового мониторинга сокращен с десяти до одного;

– возможность применять за нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга письменное соглашение;

– пересмотр размера штрафов за нарушение банком законодательства по вопросам финансового мониторинга, а также видов таких нарушений.

НБУ также дополнил порядок заключения письменного соглашения с банком, чтобы привести его в соответствие с изменениями в статье 73 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

В частности, теперь обязательным условием заключения любого письменного соглашения с банком является денежное обязательство. Минимальная сумма денежного обязательства банка составит одну тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан, а для соглашения по вопросам финансового мониторинга — 25% от расчетной суммы штрафа, если расчетная сумма штрафа составит 2 млн грн и больше.

Письменное соглашение также должно содержать информацию о нарушениях законодательства в деятельности банка и/или совершения им рисковой деятельности и их признание банком, а также расчетную сумму штрафа для сделок по вопросам финансового мониторинга.

Соглашение также должно содержать мероприятия, которые банк обязуется принять, сроки их выполнения, сумму денежного обязательства, которую банк обязуется оплатить, и срок уплаты.

Кроме того, максимальный размер штрафа за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга — до 7 950 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан — согласован с изменениями в статье 73 Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

Также нормирована ответственность в виде штрафа за невыполнение банком требований нормативно-правовых актов Нацбанка в области мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Напомним, ранее Национальный банк Украины утвердил Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга.