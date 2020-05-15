В НБУ рассказали, как избежать блокирования счета по новым правилам финмониторинга

Согласно новым правилам финансового мониторинга банков, украинцам нужно предупреждать банк, если они планируют большой платеж, к примеру, при покупке квартиры или машины.

Об этом заявила первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью изданию "Минфин".

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В частности, она рассказала, что делать, если частное лицо или компания попала в число неблагонадежных из-за ошибки и им отказывают в обслуживании.

"Такие случаи были и до вступления в силу нового закона (о финмониторинге — Delo.ua). Иногда банки начинали задавать вопросы физическим лицам-предпринимателям и приостанавливали их операции. К нам попадали такие жалобы", — отметила Рожкова.

По ее словам, практически во всех случаях проблема была в потере контакта и взаимопонимания с банком.

"Допустим, вы планируете крупную покупку, и ваши родственники занимают вам деньги, которые зачисляют на ваш счет. Это разовое событие, которое не происходит каждый день. В таких случаях просто нужно предупредить банк о том, что вы собираетесь купить машину или недвижимость, и поэтому будут проведены определенные операции", — пояснила замглавы НБУ.

При этом Рожкова заверила, что просто так банк никого в список сомнительных клиентов не внесет. А если это произошло по ошибке, то "нужно просто связаться с банком и прояснить ситуацию".

Ранее первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова предостерегла украинские банки от повальной практики блокирования платежей свыше 5000 грн.