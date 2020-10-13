НБУ работает над созданием платформы Sandbox для финтех-проектов

Национальный банк Украины намерен создать платформу Sandbox, позволяющую финтех-компаниям под контролем регулятора создавать новые сервисы, под которые пока нет нормативно-законодательной базы. Об этом рассказал в интервью изданию FinClub заместитель главы регулятора Алексей Шабан.

"Приходит компания и говорит: "Мы хотим создать вот такой сервис". А этот сервис не описан в законодательстве. Sandbox нужен как раз для того, чтобы под контролем регулятора создавать такие сервисы. Если они заработают, тогда под них прописывают нормативку. Если нет, то так тому и быть, значит, компании нужно подумать над ними еще", — объяснил он.

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Чиновник подчеркнул, что у НБУ есть дорожная карта по запуску проекта, и выразил уверенность, что этот запуск состоится.

"Sandbox — это и технологическая платформа. Мы оцениваем, что нам нужно и какие есть для этого IТ-платформы. Мы уже понимаем, какие изменения нужны будут в законе об НБУ, чтобы этот Sandbox имел право появиться. Мы уже в проектах законов о финуслугах и платежных услугах закладываем регуляторное понятие Sandbox", — отметил Шабан.

В то же время, по его словам, для законодательных изменений необходимо время. Пока же Нацбанк консультирует представителей финтех-сферы в рамках Экспертного совета по коммуникациям с инновационными компаниями, созданного в прошлом году.

"К нам приходят ребята, делятся идеями, мы их анализируем с точки зрения платежных вопросов, лицензирования, юристы смотрят. Даем советы, что и где нужно изменить им и нам", — рассказал замглавы НБУ.

Напомним, что НБУ также хочет разрешить кредитным союзам выпускать платежные карты.