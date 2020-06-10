Вызовы и перспективы: что ожидает рынок финтеха в условиях кризиса

Коронакризис повлиял на множество индустрий, но больше всего от ограничительных мер пострадал бизнес, связанный с реальным сектором экономики. Только за апрель работу потеряли более 1 млн украинцев, а общий уровень безработицы, по данным Торгово-промышленной палаты, составил 15,4%, что есть самым высоким показателем за последние 15 лет. По прогнозам Международного валютного фонда, глобальная рецессия приведет к сокращению мировой экономики на 3,3%, что может оказаться худшим кризисом со времен Великой депрессии в США.

Звучит пессимистично, но только не для рынка финтеха. Несмотря на снижение покупательной способности, люди продолжают совершать взаиморасчеты. По данным Forbes, во время пандемии использование финтехприложений в Европе возросло на 72%. Такой скачок обусловлен тем, что из-за ограничительных мер люди изменили подход к общению и работе.

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Как изменилось поведение пользователей финтехпродуктов с приходом COVID-19?

Большинство финтехкомпаний испытали огромнейший скачок активности на своих платформах, как от текущих, так и от новых пользователей. Это мы увидели и на примере Wirex — продукте, который объединяет традиционные и цифровые валюты в одном приложении. С момента начала локдауна, мы видим, что в марте сократилось количество наземных операций и транзакций через банкоматы. При этом объем и количество онлайн-переводов только растет, так как люди пересмотрели свой подход к потреблению товаров и услуг.

С послаблением карантинных мер мы увидели коррекцию количества POS-транзакций. Но мы не ожидаем всплеска роста таких операций, так как они будут перетекать в онлайн.



Динамика изменения пользовательской активности. Источник — Wirex

Какие вызовы стоят перед финтехиндустрией?

Нужно понимать, что текущие платежные решения были разработаны для оффлайна, хоть компании и пытаются использовать их под новые потребности, — так долго продолжаться не может. Поэтому пока люди находятся на самоизоляции, финтехбизнес может использовать новые вызовы, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке и предоставить надлежащий уровень сервиса.

Основные вызовы индустрии:

✅ Отток капитала и сокращение инвестиций. Дело в том, что до февраля-марта аналитики предрекали рост для рынка финтеха. 2019 год ознаменовался огромными раундами привлечения финансирования, но COVID-19 внес свои коррективы. В связи с этим инвесторы будут более качественно оценивать компании и вкладывать деньги в те предприятия, которые показывают прибыльность.

✅ Cashless и humanless. Мы видим, что социальная дистанция и удаленная работа говорит о минимизации использования наличных денег. Люди не будут работать с передачей физической ценности, поэтому cashless — операции — это must have. Еще один подход, который будет применяться — это humanless, то есть замена в сервисах людей другими сущностями. Например, такими как робоэвдвайзеры, — это автоматизированные советники, которые дают рекомендации для использования личных финансов в режиме реального времени.

✅ Тотальный переход клиентов в онлайн. От этого выиграют стандартные мерчанты в любом интернет-магазине, но теперь им нужно пересмотреть подходы для процессинга операций. Поскольку вскоре нынешняя инфраструктура будет устаревшей. Это и стимулирует развитие индустрии, поскольку теперь необходимы новые подходы в оналйн-обслуживании, так как все клиентские ожидания из офлайн-сервиса перетекают в онлайн.

✅ Банки VS диджитализация. Что касается традиционных банков, то именно диджитализация и отбросила их далеко назад. Ведь в большинстве случаев их деятельность завязана на людях и физических отделениях. Кроме того, банки показали свою несостоятельность и в разрезе финансовых операций. Например, SWIFT-переводы вместо одного-двух дней шли порой по 15 суток.

✅ Персональная коммуникация. Тотальный переход в онлайн предполагает, что люди больше не будут персонально взаимодействовать друг с другом, поэтому клиенты ожидают более персонализированную коммуникацию от финтехпродуктов. Также она должна идти от компаний через публичные каналы, поскольку необходимо строить свои сообщества и развивать их в организованные думающие группы людей.

В целом, мы видим, что финтех — это уже не игрушка для стартаперов, сейчас это самостоятельная отдельная отрасль, которая составляет огромную конкуренцию для бизнесов. И партнерство между финтех и инновационными компаниями и есть та точка роста, которая сейчас формируется.

Точки роста для финтехиндустрии

Хоть и пандемия остается главным трендсеттером индустрии, немаловажное влияние оказывает и законодательное регулирование платежного рынка. Огромный шквал новостей в Украине вызвали новые правила финмониторинга. Но это не новинка, скорее всего регулирование денежных потоков будет усиливаться, так как это происходит в США, Европе и в остальном цивилизованным мире. В связи с этим финтехкомпаниям нужно будет больше усилий и времени на поддержание и выполнение требований по противодействию отмыванию денег.

Но помимо того, финтехкомпаниям стоит принимать непосредственное участие в законодательных проектах регуляторов. Четыре месяца назад НБУ анонсировал запуск е-гривни на блокчейне для выпуска и процессинга электронной гривни. Этот продукт и есть примером того, как игроки рынка финтеха взаимодействуют с регуляторами и то, как такая коммуникация меняет платежный ландшафт и меняет инфраструктуру, продвигая необходимые требования для развития индустрии.

С точки зрения технологий, на рынке продолжатся тренды предыдущих лет. Мы видим, что Open Banking и блокчейн уже становятся реальностью. Open Banking — это результат европейской директивы PSD2, которая в том числе заработает и в Украине. Многие банки уже опубликовали свои открытые протоколы взаимодействия.

Еще один вызов, который перешел в стадию необходимости — бесконтактные платежи и невидимый сервис. Бесконтактные платежи — уже часть нашей обыденной жизни. А что касается невидимого сервиса — способность продукта предоставлять услуги бесшовно. В платежах, например, — это расчет за услуги во время ее потребления таким образом, что пользователь этого не ощущает. То есть приходя в магазин, клиенту не нужно доставать карточку и вводить пароль, чтобы оплатить товары и услуги, — это происходит автоматически.

Перспективные направления на рынке финтеха

Что конкретно делать сейчас в финтехе, какие проекты развивать, исходя из вызовов и трендов? Прежде всего стоит обратить внимание на интегрированные сервисы — это интеграция разных сервисов и бизнес-моделей в одном продукте, например как Apple Pay и Google Pay.

▶️ Суперприложения — продукты, в которых можно использовать финансовые услуги наряду с другими сервисами. Например, 5 лет назад ПриватБанк запустил в своем мобильном банкинге доставку цветов и суши. И такого рода партнерство между финансовыми сервисами, финтехом и нефинансовыми компаниями — это точка роста для новых бизнесов и новых идей.

▶️ Кобрендинг и партнерства. Дело в том, что финтех может помочь традиционным бизнесам и регуляторам ускорить развитие индустрии и сделать так, чтобы новые условия превращались в реальные решения. Все сервисы, которые могут приносить пользу сообществу, индустрии и самой компании могут быть направлены на работу с пилотными проектами и тестированием инноваций.

▶️ Также активно будут развиваться нишевые предложения, в том числе связанные с процессинговыми бизнес-платежами и специфическими поставками.

▶️ Следующая возможность — InsurTech. Это направление, которое можно развивать не только самостоятельными продуктами, но и вместе со страховыми компаниями, которые сейчас открыты и охотно работают с инновационным решениями.

▶️ В связи изменением пользовательских привычек, диджитализация ожидает и другие традиционные финансовые услуги, например, ипотеку.

▶️ Блокчейн. Время хайпов и проектов, которые собирали деньги уходили в никуда давно прошло. Сейчас время продуктов, которые реально приносят ценность и позволяют улучшить текущие решения. Кроме того, по данным Банка международных расчетов (BIS), 80% центробанков работают над выпуском своих цифровых валют CBDC. Это токенизированные национальные валюты на блокчейне, подкрепленные резервами регуляторов.

Как видим, впервые за много лет, не политики и министры выполняют роль драйвера индустрии, а сама пандемия. В связи с этим изменились потребительские привычки, и люди перешли в онлайн, начиная искать альтернативы для работы с деньгами и ценностью. Новые вызовы в виде тотальной диджитализации продуктов, перехода клиентов в онлайн и эффективного взаимодействия компаний с регуляторами, — это новые точки роста для развития финтехиндустрии, на которые бизнесу нужно обратить внимание в первую очередь.