Все на выход: где украинский бизнес находит ресурсы для восстановления после карантина

Карантин, который заставил прекратить работу или коренным образом изменить ее условия, оказался неожиданностью практически для всех. Кто-то зафиксировал убытки и прекратил работу, кто-то борется за выживание, а кто-то смог контролировано уйти на карантин и сейчас готовится к выходу из него.

Как оказалось, выход из карантина — не такая уж простая задача. Недостаточно вернуться в офис, на производство или ресторан, включить электричество и возобновить работу. Delo.ua и группа компаний TECHIIA начинает спецпроект по освещению самых важных аспектов работы в посткарантинный период. В первом материале мы рассказываем как и за счет каких ресурсов компании возобновляют работу после ограничений, и что из опыта "карантинного сидения" они решили внедрить в свои основные бизнес-практики.

К карантину были готовы

Как бы это не показалось странным, но не для всех новые условия оказались полной неожиданностью. Конечно же, никто не знал, как именно будут развиваться события, но самые прозорливые услышали первые звоночки загодя.

"Первые признаки надвигающегося экономического кризиса мы увидели еще в ноябре 2019 года. Было понятно, что ситуация будет ухудшаться, — рассказывает Мирослава Трандаш, управляющий партнер MIRA — top recruiting. — Да, коронавирус все усугубил и ускорил. Но экономический кризис был ожидаем".

Но и сам карантин тоже удалось предугадать. Кто-то раньше, кто-то позже. Все-таки мы живем не в безвоздушном пространстве.

"Где-то за неделю до карантина я понимал, что грядет, наблюдая за заграничными коллегами. Мы перешли на бесконтактную оплату, убрали наличные, перешли на одноразовую посуду", — рассказал Вадим Грановский, владелец компании Coffee in Action.

Некоторым повезло потренироваться работать в режиме, близком к карантинному, в силу иных обстоятельств. Елена Обуховская из Arricano Group, управляющая сетью крупных торгово-развлекательных центров, рассказала, что в 2019 году в центральном офисе компании шел ремонт и сотрудникам пришлось работать из дома или других мест, но не в офисе. И навыки распределенной работы пришлось нарабатывать еще тогда. Что очень выручило, когда начались карантинные ограничения.

По-другому видят ситуацию основатели международного технологического холдинга TECHIIA Олег Крот и Юрий Лазебников. Большинство бизнесов холдинга сосредоточены в ИТ, то есть удаленная работа для них не проблема. Но пандемия застала партнеров во время рабочей поездки в США и они застряли на другом континенте.

"Скорость распространение вируса и отмена крупных ивентов в Европе и США намекали, что глобальный кризис неизбежный. Но локдауна еще не было, а нам с Олегом нужно было провести ряд встреч в Лос-Анджелесе, где мы строим киберспортивную арену. После очередного совещания мы узнали, что власти США прекращают авиасообщение с Европой и поняли, что останемся тут надолго, — рассказывает Юрий Лазебников из TECHIIA. — Но наш мощный институт региональных директоров помог держать все под контролем. У нас офисы в Украине, на Кипре, в Лос-Анджелесе и Пекине. Ни во время, ни после эпидемии мы не сможем присутствовать в каждом из этих регионов лично или постоянно. Поэтому мы выстроили сильное региональное управление, которое пришлось очень кстати во время карантина".

Технохолдинг TECHIIA был готов к распределенной работе. И то, что управляющие партнеры Олег Крот и Юрий Лазебников застряли в США из-за остановки авиасообщения Европы и Америки, не остановило работу

Впрочем, прозорливость менеджмента и счастливые случайности не стали спасительным кругом. Но позволили смягчить падение.

Поднять перископ

В целом, несмотря на большие потери и неясность ситуации в будущем, бизнесмены признают, что возобновление работы с управленческой точки зрения не стало для них проблемой.

"Выходить из карантина оказалось гораздо легче, чем входить в него, — говорит Михаил Василенко из промышленно-строительной группы "Ковальская". Компания хоть и уменьшила объем производства и наладила работу офиса удаленно, но производство не останавливала и проводить реанимационные процедуры необходимости не видит.

В свою очередь, АЗС не прекращали продажи топлива все время карантинных ограничений, но все же зафиксировали падение продаж. По данным концерна "Галнафтогаз", развивающего сеть АЗК под брендом "ОККО", в ряде регионов продажи упали до 80%.

Таким образом, главной проблемой возобновления работы стало повсеместное падение рынков. Люди и корпорации стали меньше покупать. Да, в ряде случаев, бизнес рассчитывает на отложенный спрос, но он будет удовлетворен быстро, а деньги вернутся гораздо позже.

Второй проблемой является смена поведенческих паттернов. "Мы можем разделить наших клиентов на две большие категории. Первые ждут не дождутся возобновления работы торговых центров, и заваливают нас через соцсети вопросами: "Ну когда же?". Вторые стали бояться больших социальных пространств", — говорит Алена Обуховская из Arricano.

Это ставит под угрозу целые секторы экономики. "Мы несколько лет сознательно делали ставку на развитие кофейного кейтеринга. Обслуживали такие большие мероприятия, как Leopolis Jazz Fest, iForum и другие. Но если будет вторая волна пандемии — вся индустрия ивентов или трансформируется, или умрет, — считает Вадим Грановский. — Представители индустрии конечно будут бороться. Но люди будут бояться оказываться в местах, где много других людей. Все наше оборудование для обслуживания мы отправили на склад. И я не надеюсь его забрать оттуда в ближайшее время".

Будущее ивентов — мест, где люди много и плотно общаются друг с другом, сейчас под большим вопросом, считает Вадим Грановский. Свое оборудование он отправил на склад

Третья проблема — неопределенность. Сначала карантин вводили на две недели, а потом продлевали несколько раз. В середине мая многие ждали, что 22 числа наконец все заработает, но представители частных школ и некоторые рестораторы были уверены, что запрет продлят до лета. Когда 22 мая уже было объявлено об отмене львиной доли ограничений, оказалось, что далеко не все регионы соответствуют эпидемиологическим нормам. Серьезнейшая интрига развернулась в Киеве, где еще рано утром в субботу 23 мая город не соответствовал нормам для запуска метро, а ближе к полудню — вдруг стал соответствовать. В такой ситуации бизнесу строить какие-то планы довольно сложно, а реагировать приходится ситуативно.

Перезагрузка

Большинство опрошенных Delo.ua бизнесменов и топ-менеджеров признали, что выработать многоступенчатую сложную стратегию оказалось невозможно. И дело не только в том, что власти меняют решения на ходу и не выдают четких критериев. События во всем мире развиваются непрогнозируемо. Большую часть решений приходится принимать на ходу, анализируя риски постфактум.

Самым радикальным выходом из сложившейся ситуации стал полный перезапуск бизнеса.

"С начала карантина мы заново начали строить нашу компанию, — рассказывает Мария Банько из Семьи ресторанов Димы Борисова. – Остались неизменными ценности, системный подход, интеллектуальный капитал. Все остальное нарабатываем в процессе: оцениваем внешние изменения, выдвигаем гипотезы, сразу же тестируем, делаем выводы, то, что "сработало" — принимаем и тиражируем".

Теперь в ресторанах Borisov's Family гостей встречают в маске и перчатках

Всем, кто работает с людьми, приходится решать задачу борьбы со страхами. Тут все вторят друг другу. Новые санитарные нормы стали неотъемлемой чертой как в сфере услуг, так и в промышленности. Ведь боятся заразиться не только клиенты, но и сотрудники.

Оговоримся сразу — вопрос человеческих ресурсов крайне интересен и ему будет посвящен отдельный материал, сейчас лишь отметим, что всем пришлось приложить немало усилий, чтобы сберечь работающие трудовые коллективы. Некоторые даже воспользовались карантином, чтобы переманить к себе сотрудников на лучшие условия у тех, кто не смог их удержать.

Что касается безопасности, то мало обеспечить ощущение защищенности, нужно обеспечить и саму безопасность.

"После терактов 9 сентября 2001 года в аэропортах резко усилили требования к безопасности, — говорит Сергей Никифоров, владелец компании "Challenge Aero". — Теперь я жду, что что-то подобное произойдет с медицинским контролем. В самолете все дышат одним воздухом. Как это будет организовано, и сколько это будет стоить — мы еще не знаем. Пока же, то, как сейчас осуществляется контроль — это фикция по большому счету".

Но ждать никто не намерен. Все, кто готов продолжать бизнес, ищут ситуативные пути решения текущих задач. Изыскивают ради этого средства и резервы.

"Если мы видим, что есть, за что бороться — мы продолжаем, — говорит Мирослава Трандаш. — Если есть перспектива, если мы видим ее, то можно идти на самые тяжелые шаги ради сохранения дела. Можно многое потерять, но сохранить бизнес. А потом, когда конъюнктура улучшится — вернуть. Играть же в социализм безответственно".

Бизнес готов терпеть убытки и ждать, если видит перспективу. Сергей Никифоров готов платить зарплаты и тратиться на содержание своих авиапроектов, потому что уверен, что скоро это будет востребовано

С ней соглашаются практически все собеседники Delo.ua. Бизнесы, видящие свет в конце туннеля, готовы "отбрасывать хвост". Borisov's family освободила своих франчайзы от роялти, владельцы крупного киевского ТРЦ Dream Town добровольно отказались от арендной платы на время карантина (кроме платежей на обслуживание). Сохранившие прибыльные направления, стали субсидировать убыточные бизнесы, в которые продолжают верить.

Но обратной стороной этой стратегии стал отказ от второстепенных направлений. Лучше всего высказался Вадим Грановский: "Мы оставили то, в чем мы безупречны".

Уход в онлайн

Эта стратегия удостоилась отдельной главы, поскольку, как оказалось, она, несмотря на 2020 год на дворе, была не самоочевидной. Одновременно с тем, как большие и малые компании до всякого коронавируса внедряли облачные системы внутреннего документооборота и управления бизнес-процессами, коммуникацию с клиентами через сеть они откладывали "на потом".

Даже те, кто считал необходимым вести активную маркетинговую деятельность в социальных сетях, именно во время карантина задумались о нормальной организации онлайн-продаж.

Так, Вадим Грановский рассказал, что до карантина они охотно торговали своими товарами через соцсети, но это было больше похоже на блогерство. Сейчас же пришли к тому, что это требует автоматизации, формализации процессов и хорошо проработанной логистики. О том, что ставят на диджитализацию в коммуникации с клиентами, говорят и в Borysov's Family: "В США даже до карантина таких действий было около 70% (бронирование, предварительный заказ, заказ доставки, take away). Возможно, не в таких масштабах, но все это к нам приходит уже".

Цифровизация становится палочкой-выручалочкой и для традиционных и крайне зарегулированных отраслей. "Чиновники от авиации не приветствуют всяческие начинания. Но когда они сами оказались на карантине, стали более благосклонны, — отмечает Сергей Никифоров. — Кроме всего прочего, у меня есть авиашкола. Три занятия в неделю. Раньше начитка теории была только в классе в Киеве. Но во время карантина я начал вести группы онлайн. И даже удалось значительно расширить географию студентов. Конечно, практические занятия им придется проходить на аэродроме. На что я тоже рассчитываю".

Кому карантин точно на руку — это игровой и киберспортивной индустрии. Например, игровая платформа Steam бьет рекорды популярности и собирает в один день более 20 млн игроков со всего мира. А киберспорт фактически стал единственным легальным видом спорта в мире.

"Визитная карточка WePlay! Esports в мире киберспорта — эффектные и яркие киберспортивные оффлайн шоу, — рассказывает Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA, в который входит компания WePlay! — В этом году мы успели провести два больших турнира — в Буковеле и Киеве. От остальных оффлайн планов пока пришлось отказаться, а свои офисы в Украине мы перевели на удаленную работу еще до начала официального карантина".

Компания решила использовать ситуацию с максимальной пользой — всего за неделю после первого дня карантина сделала всемирный киберспортивный марафон WeSave! Charity Play. Удалось собрать более $188 000, которые передали в партнерские фонды ВОЗ для создания вакцины от коронавируса. В результате компания перепрофилировалась под онлайн турниры и провела еще один — международную лигу по Dota 2 "WePlay! Pushka League".

Пока карантинные ограничения не давали собирать геймеров на аренах, WePlay! Esports, которая входит в холдинг TECHIIA, провела онлайн-марафон для них

"Киберспорт — технологичный, динамичный, гибкий и он не имеет границ. Схожие ценности и подходы в холдинге TECHIIA. И они помогли нам уверенно пройти испытания карантином, сохранить рабочие места и даже нанять новых сотрудников. Сейчас мы готовы возвращаться в офисы с соблюдением всех санитарных норм. За время карантина мы стали более сильными и расширили свои способности. А некоторые команды на удаленке даже стали еще более эффективными. Единственное, что нас сейчас серьезно волнует — какой будет покупательская способность в мире", — добавляет Олег Крот.