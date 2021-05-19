НБУ из-за карантина продлил действие антикризисных мер для банков

Национальный банк Украины (НБУ) продлил на семь месяцев действие антикризисных мер по особенностям применения мер воздействия к банкам и ответственным лицам банковских групп.

Как сообщает пресс-служба НБУ, такое решение принято из-за продолжения действия карантина и ограничительных мер.

В частности, Нацбанк не будет применять до 31 декабря 2021 года к банкам и банковским группам меры воздействия за нарушение установленных требований по достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска, ограничения операций между банком и связанными с инвестором по субординированному долгу лицами.

Такое решение будет действовать только в случае, если нарушения возникли из-за негативного воздействия карантина и ограничительных мероприятий на показатели деятельности банка или его должников.

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Также оно будет распространяться на банки, которые не распределяли прибыль за 2019 и 2020 годы путем выплаты дивидендов и придерживаются установленных ограничений в их деятельности.

Эти изменения, предусмотренные постановлением правления НБУ, вступают в силу с 20 мая 2021 года.

Напомним, в марте 2020 года Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии COVID-19 и внедренных карантинных мер.

В марте этого года НБУ ввел дистанционный подход к инспекционным проверкам банков в условиях карантина.