НБУ продолжит упрощенную оценку рисков при реструктуризации кредитов

Национальный банк Украины (НБУ) продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов заемщиков, обусловленные пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает пресс-служба регулятора, также из групповой оценки кредитного риска не будут изыматься кредиты, условиями реструктуризации по которым предусмотрено проведение платежей с более редкой периодичностью или в меньшем объеме, чем предусмотрено требованиями Положения №351.

Кроме того, для непрерывности кредитной поддержки государственного сектора предусмотрено право банков при оценке кредитного риска по кредитам, предоставленным бюджетным учреждениям, не принимать во внимание информацию о состоянии выполнения ими доходной части бюджета в 2020 году.

Эти изменения предусмотрены Постановлением правления НБУ от 24 июля 2020 года № 105, которое вступает в силу с 25 июля 2020 года.

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Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины утверждает правила, которые банки должны использовать, чтобы предоставить льготный режим для обслуживания кредитов бизнеса и населения.

Напомним, Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии с Covid-19 и внедренных карантинных мер.

Так, в НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 г и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.