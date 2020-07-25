  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 20 минут назад

НБУ продолжит упрощенную оценку рисков при реструктуризации кредитов

Упрощенные правила оценки рисков при реструктуризации кредитов заемщиков, пострадавших от пандемии COVID-19, продлены до конца ноября

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов заемщиков, обусловленные пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщает пресс-служба регулятора, также из групповой оценки кредитного риска не будут изыматься кредиты, условиями реструктуризации по которым предусмотрено проведение платежей с более редкой периодичностью или в меньшем объеме, чем предусмотрено требованиями Положения №351.

Кратко и по делу в Telegram

Кроме того, для непрерывности кредитной поддержки государственного сектора предусмотрено право банков при оценке кредитного риска по кредитам, предоставленным бюджетным учреждениям, не принимать во внимание информацию о состоянии выполнения ими доходной части бюджета в 2020 году.

Эти изменения предусмотрены Постановлением правления НБУ от 24 июля 2020 года № 105, которое вступает в силу с 25 июля 2020 года.

Читайте также:
НБУ рекомендует банкам уже сейчас начинать реструктуризацию долгов заемщиков

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины утверждает правила, которые банки должны использовать, чтобы предоставить льготный режим для обслуживания кредитов бизнеса и населения.

Напомним, Нацбанк Украины решил помочь банкам преодолеть трудности, которые обрушились на финансовую систему страны вследствие эпидемии с Covid-19 и внедренных карантинных мер.

Так, в НБУ сообщили, что будут сохранять присутствие на валютном рынке Украины согласно Стратегии валютных интервенций Нацбанка на 2016-2020 г и поддерживать ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабинет министров распределил из Фонда борьбы с COVID-19 66 млрд грн
Кабинет министров распределил из Фонда борьбы с COVID-19 66 млрд грн
Курс гривни отскочил после нескольких дней падения
Курс гривни отскочил после нескольких дней падения
За сутки в Украине зафиксировано около тысячи новых случаев заражения COVID-19
За сутки в Украине зафиксировано около тысячи новых случаев заражения COVID-19
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Под Киевом расстреляли вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана (ВИДЕО)

  3. Ученые выявили "костры" на Солнце: как это может сэкономить десятки миллиардов евро в год

  4. Французы завершили расшифровку "черного ящика", сбитого в Иране авиалайнера МАУ

  5. На выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу

Загрузка...