Хлеб может подорожать на 10% и больше: предприятия пока не получают льготный газ

Объединение предприятий хлебопекарной промышленности "Укрхлебпром" заявляет, что Меморандум по стабилизации цен на газ не работает. В результате могут вырасти цены на хлеб. Об этом сообщают "Українськi Новини".

"Меморандум от 31 декабря 2021 года, подписанный представителями хлебопекарных и мукомольных ассоциаций, пока не работает, поскольку вопрос обеспечения хлебопекарных и мукомольных предприятий газом по льготной цене находится на стадии согласования", — утверждает генеральный директор "Укрхлебпрома" Александр Васильченко.

Он отметил, что цена на газ для предприятий за год выросла в 10 раз и пока нет реального решения о поставке этого энергоносителя по льготному тарифу.

"Предприятия терпят убытки. Как промежуточное решение – достигнута договоренность, прежде всего с крупными торговыми сетями, о повышении цен на массовые виды хлеба в январе на 10%. Если льготная цена на газ для хлебопекарных предприятий не станет реальностью, следует ожидать дальнейшего резкого роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия", – сказал Васильченко.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило список производителей социально значимых продуктов, которые смогут получать газ с ограниченной наценкой. Торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей этих компаний устанавливается на уровне не выше 1%.

Напомним, народные депутаты хотят также вернуть отмененное в 2017 году государственное регулирование цен на продукты питания, которые имеют существенную социальную значимость, и установить предельную наценку на них в пределах 5-15% от отпускной цены производителя.

Однако эксперты отмечают, что социальные продукты питания в Украине вряд ли подешевеют из-за госрегулирования цен на них. Попытка снизить цены если и будет успешной, то в очень краткосрочной перспективе — до тех пор, пока рынок не перестроится и пока производитель не научится "попадать в проходные цены", например, через снижение качества или технологии производства.

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